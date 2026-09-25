Kapitan Andreevo'da gümrük kontrollerinde beyan edilmeyen 81 bin 385 euro ve 19 bin 750 dolar ele geçirildi

Kapitan Andreevo'da gümrük denetimleri

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısında, 20-23 Eylül 2026 tarihleri arasında gümrük ekiplerince gerçekleştirilen detaylı kontrollerde beyan edilmeyen nakit paralara rastlandı. Yapılan aramalarda toplam 81 bin 385 euro ve 19 bin 750 ABD doları ele geçirildi.

Denetimlerde tespit edilen vakalar:

Kontroller sırasında farklı araç ve yolcularda çok sayıda örnek tespit edildi. 20 Eylül'de bir Türk plakalı otobüste yolculuk yapan Romanya vatandaşı bir kişinin ayakkabısında 3 bin dolar, çantasında ise 10 bin dolar bulundu. Aynı gün başka bir otobüste yapılan kontrolde üç Romanya vatandaşının kişisel bagajlarında toplam 29 bin 635 euro ve 6 bin 750 dolar ele geçirildi.

Türkiye'ye otomobille seyahat eden Sırp vatandaşının üzerinde 12 bin 950 euro tespit edildi; paranın bir kısmı pantolon cebinde, bir kısmı ise el çantasında saklanmıştı. Bir Alman vatandaşa ait tır şoförünün bavulunda ise eşyaların çeşitli bölümlerine gizlenmiş şekilde 16 bin 800 euro bulundu.

23 Eylül'de ise Avusturya'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden İran'a seyahat eden İran vatandaşı bir kişinin aracında yapılan detaylı kontrolde 22 bin euro ele geçirildi.

Yasal işlem ve el koyma:

Beyan edilmeyen nakit paralara gümrük ekipleri tarafından el konuldu. Olaylarla ilgili şahıslar hakkında Para Kanunu kapsamında işlem başlatıldı ve gerekli idari prosedürler uygulanıyor.

EDİRNE KAPIKULE KARŞISINDAKİ BULGARİSTAN'IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI'NDA GÜMRÜK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONTROLLERDE, FARKLI ARAÇ VE YOLCULARDA BEYAN EDİLMEMİŞ 81 BİN 385 EURO VE 19 BİN 750 ABD DOLARI ELE GEÇİRİLDİ.