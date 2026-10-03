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Kaplıkaya huzurevi'nde anılar ve dayanışma günü

Osmangazi Kent Konseyi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Kaplıkaya Huzurevi'ni ziyaret ederek büyüklerin tecrübelerini dinledi, sohbet etti ve plaket takdim etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:16

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kaplıkaya huzurevi'nde anılar ve dayanışma günü

Kaplıkaya huzurevi'nde anılar ve dayanışma günü

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Kaplıkaya Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette sakinlerin hal ve hatırları soruldu, sohbetler eşliğinde anıları ve yaşam tecrübeleri paylaşıldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Osmangazi Kent Konseyi, bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle toplumun farklı kesimlerine dokunmayı amaçladığını hatırlatarak, bu kez Bursa'ya ve ülkeye hizmet etmiş büyükleri ziyaret ederek onlara teşekkür etti. Huzurevi sakinleri ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirtti ve hatırlanmanın önemine vurgu yaptı.

gelecek planları ve çağrı:

Başkan Sevim Sakallı ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Ziyaretimizde huzurevi sakinleriyle bir araya geldik. Böylesine anlamlı bir günde yaşlılarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ziyaretimiz sırasında burada yaşayan büyüklerimizin huzurlu ve mutlu olduklarını görmek bizleri de memnun etti. Bundan sonraki süreçte huzurevi sakinlerimizi daha sık ziyaret ederek onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Herkesi huzurevlerini ziyaret etmeye davet ediyorum. Burada yaşayan büyüklerimizin tecrübelerinden, fikirlerinden ve hayat boyunca edindikleri birikimlerinden mutlaka faydalanmalıyız. Çünkü onların yaşanmışlıklarla dolu uzun bir ömürleri var. Özellikle gençlerimizin, büyüklerimizin deneyimlerinden öğreneceği ve onların aktaracağı çok şey olduğuna inanıyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Kaplıkaya Huzurevi sakinlerine günün anısına plaket takdim edildi. Konseyin bu tür buluşmaları, yaşlıların sosyal yaşamına katkı sağlamayı ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

OSMANGAZİ KENT KONSEYİ BAŞKANI SEVİM SAKALLI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ...

OSMANGAZİ KENT KONSEYİ BAŞKANI SEVİM SAKALLI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KAPLIKAYA HUZUREVİ’Nİ ZİYARET EDEREK HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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