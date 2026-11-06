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Kapsamlı jandarma operasyonu 14 ilde 3,5 milyar lira işlem hacmini mercek altına aldı

Aydın merkezli eş zamanlı operasyonda 14 ilde yakalanan 38 şüpheli, 467 banka hesabı ve 3,484 milyar lira işlem hacmiyle adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapsamlı jandarma operasyonu 14 ilde 3,5 milyar lira işlem hacmini mercek altına aldı

Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, yasa dışı bahis faaliyetine yönelik geniş çaplı bir çalışmanın tamamlanmasının ardından harekete geçildi. Yapılan analizler sonucu 40 şüphelinin banka hesapları mercek altına alındı ve elde edilen veriler operasyonun merkezini oluşturdu.

Analizleri takiben, Aydın merkezli olmak üzere Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon 40 adrese yönelirken, adreslerde ve adreslere bağlı hesaplarda yapılan incelemeler sonucunda toplamda 40 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Mali tespitler ve tedbirler:

Jandarma ekipleri tarafından yapılan mali incelemede, şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Bu kapsamda suçta kullanıldığı belirlenen 467 banka hesabı, 4 kripto varlık hesabı ve 4 otomobil hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandı.

Operasyon kapsamında 40 şüpheliden 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı; söz konusu grup içerisinde 35 erkek ve 5 kadın bulunuyordu. İki şüpheli ise firari durumda olup yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen dijital ve fiziksel materyaller:

Adres aramalarında, soruşturmaya delil teşkil edebilecek çok sayıda materyal ele geçirildi. Bu kapsamda kolluk tarafından tutanaklara geçen eşyalar arasında 37 cep telefonu, 37 SIM kart, 4 laptop, 3 USB bellek ve 2 harici hard disk yer aldı.

Gözaltına alınan 38 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, soruşturmanın mali boyutu ve ele geçen dijital materyaller üzerinden yürütülecek incelemelerin devam ettiğini belirtti.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YASA DIŞI BAHİS SUÇUNA YÖNELİK AYDIN MERKEZLİ 14 İLDE...

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YASA DIŞI BAHİS SUÇUNA YÖNELİK AYDIN MERKEZLİ 14 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINAN 38 ŞÜPHELİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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