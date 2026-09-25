Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz projesi tamamlandı

Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz" projesi başarıyla sonlandı. Proje, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi ve bir hafta boyunca Bilim Samsun’da devam etti.

Atölyeler ve katılımcı deneyimi:

21 Eylül’de başlayan programda, özel öğrenciler ile kardeşleri uzman eğitmenlerin gözetiminde çeşitli uygulamalı atölye ve bilimsel etkinliklerde bir araya geldi. Katılımcılar hem temel bilimsel prensipleri deneyimledi hem de el becerisi ve takım çalışmasını teşvik eden etkinliklerle üretim odaklı çalışmalar yaptı. Bilim ve eğlenceyi birleştiren yaklaşımlar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü ve ortak öğrenme fırsatları yaratıldı.

Kapanış etkinlikleri ve belgelerin takdimi:

Programın son gününde, hafta boyunca hazırlanan çalışmalardan oluşan bir sergi düzenlendi ve katılımcı çocuklar için çeşitli bilim gösterileri sunuldu. Gösteriler öğrenciler ve aileleri tarafından beğeniyle izlendi. Etkinlik, katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi; organizasyon ekipleri, projenin kapsayıcı yaklaşımının ve iş birliğinin altını çizdi.

Proje, özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sosyal uyum süreçlerinde bilimsel etkinliklerin rolünü güçlendirmeyi hedefleyerek, katılımcılara hem öğrenme hem de sosyal etkileşim imkânı sundu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “KAPSAYICI BİLİM ATÖLYELERİ: BİRLİKTE KEŞFEDİYORUZ” PROJESİ TAMAMLANDI.