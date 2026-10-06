Kapsayıcı çalışma hayatı hedefiyle işsizlik tek hanede seyrini sürdürüyor

toplantının ana gündemi ve katılımcılar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" toplantısında, önümüzdeki dönemin iş gücü piyasası politikaları ele alındı. Toplantıda, OVP 2027-2029 çerçevesinde yer verilen yeni nesil çalışma modelleri üzerinde istişareler yapıldı ve paydaşların görüşleri alındı.

mevcut durum ve hedefler:

Bakan Işıkhan, Türkiye iş gücü piyasasında son dönemde önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayarak, işsizlik oranının yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini, ağustos verisinde oranın %7,8 olduğunu ve genç işsizliğinin ise %13 seviyesinde seyrettiğini ifade etti. Işıkhan, bu olumlu görünümü daha ileri taşıma ve işsizliği daha da düşürme amacıyla yeni politika araçlarının devreye alınacağını söyledi.

Bakan, öncelikli hedeflerden birinin çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan grupları iş gücü piyasasına kazandırmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik adımların öne çıktığı, program ve destek mekanizmalarının genişletileceği bildirildi.

politikalar, programlar ve uluslararası bakış:

Işıkhan, kadın istihdamını hedefleyen İş Pozitif ile genç istihdamını destekleyen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarına atıfta bulunarak, aktif iş gücü hizmetleri aracılığıyla tüm gruplara yönelik politikaların sürdürüleceğini açıkladı. Ayrıca üzerinde çalışılan düzenlemelerde Merkez Bankasının 2025 yılı III. Enflasyon Raporu gibi raporların tespitlerinin dikkate alındığını ve potansiyel iş gücünün heterojen yapısına vurgu yapıldığını belirtti.

Bakanlık, iş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranıyla değerlendirmeyerek, iş gücünün niteliği ve farklı demografik grupların durumunu daha iyi izlemeye öncelik veriyor. Açıklamada, Avrupa ülkelerindeki uygulamalar incelenerek ülke ihtiyaçlarıyla uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturma gayretinde olunduğu ifade edildi.

Toplantıda, tek tip bir çalışma modeli oluşturma niyeti olmadığının altı çizildi; amaç, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı inşa etmek. Işıkhan, bu süreçte paydaş görüşlerini ve eleştirileri çalışmayı geliştirecek katkılar olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatı" hedefiyle ihtiyaç, risk ve çözüm seçeneklerinin birlikte istişare edileceğini söyledi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "İŞSİZLİK ORANIMIZ YAKLAŞIK 40 AYDIR TEK HANELİ SEVİYELERDE SEYREDİYOR VE SON AÇIKLANAN AĞUSTOS VERİSİNDE DE YÜZDE 7,8’E GERİLEMİŞ DURUMDA" DEDİ.