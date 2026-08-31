Kaptanın tercihi: Orkun Kökçü penaltıyı Vlahovic'e devretti

Maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlı ekip üstün bir oyun sergilerken maçın 43. dakikasında takım lehine bir penaltı kararı verildi.

penaltı anı ve kaptanın tercihi:

Hakem Çağdaş Altay tarafından verilen penaltı kararının ardından tribünlerden Dusan Vlahovic ismi yükseldi. Beşiktaş'ın kaptanı ve resmi penaltıcısı Orkun Kökçü, kararın ardından topu kullanmak yerine takım arkadaşına teslim etti ve penaltı noktasına Vlahovic'i gönderdi.

vlahovic'in geceyi tamamlaması:

Penaltıyı gole çeviren Dusan Vlahovic, karşılaşmayı toplamda 3 golle tamamladı. Kökçü'nün jesti, maç içindeki skor avantajıyla birleşince hem bireysel performansı hem de takım içindeki rol paylaşımını gözler önüne serdi.

Bu an, kaptanın liderlik anlayışını ve takım içindeki dayanışmayı yansıtırken Beşiktaş için moral veren bir gelişme olarak öne çıktı.

BEŞİKTAŞ KAPTANI ORKUN KÖKÇÜ, ÇORUM FK KARŞISINDA KAZANILAN PENALTIYI DUSAN VLAHOVİC'E BIRAKTI.