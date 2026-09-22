Kaputtaki minik misafir: Sivas'ta itfaiye yavru kediyi kurtardı

Sürücünün fark etmesiyle başlayan kurtarma

Sivas'ta işe gitmek için aracına binen bir sürücü, kısa süre sonra kaput altından kedi sesi duydu. Aracını tarihi kent meydanında durduran sürücü, motor bölümünde mahsur kalan yavru kediyi kendi çabasıyla çıkarmaya çalıştı; başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Adrese gelen itfaiye ekipleri, kaput içinde sıkışan minik hayvanı kurtarmak için ekipman ve tedbirle müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşı sonunda kedi güvenli bir şekilde çıkarıldı.

teslim ve bakım:

Kurtarılan yavru kedi, ilk müdahalenin ardından bakım ve kontrolleri için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SİVAS’TA SEYİR HALİNDEKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ, KAPUTUN ALTINDAN SES GELDİĞİNİ FARK ETTİ. MOTOR AKSAMINDA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.