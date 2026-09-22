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Kaputun arasından gelen çığlık: Sivas'ta itfaiye yavru kediyi kurtardı

Sivas'ta seyir halindeki aracın kaputundan gelen ses üzerine duraklayan sürücü, kaputa sıkışan yavru kedinin kurtarılması için itfaiyeyi çağırdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaputun arasından gelen çığlık: Sivas'ta itfaiye yavru kediyi kurtardı

Olayın fark edilmesi:

Sivas'ta işe gitmek için aracına binen sürücü, seyir halindeyken kaputun altından gelen sesleri fark etti. Aracı tarihi kent meydanında durduran sürücü, kaputun içinden gelen yavru kedinin çığlığını duydu ve önce kendi çabasıyla kurtarmaya çalıştı; çaba başarılı olmadı.

itfaiyenin müdahalesi:

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, motor aksamında sıkışan yavru kediyi çıkarmak için yoğun çaba haradı. Ekipler, motor parçalarına zarar vermeden ve kedinin güvenliğini ön planda tutarak uzun süren çalışmanın ardından hayvanı kurtardı.

yavru kedinin bakımı:

Kurtarılan yavru kedi, sağlık ve bakımı için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaputun altında sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

Kaputun altında sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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