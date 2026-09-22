Kaputun arasından gelen çığlık: Sivas'ta itfaiye yavru kediyi kurtardı

Olayın fark edilmesi:

Sivas'ta işe gitmek için aracına binen sürücü, seyir halindeyken kaputun altından gelen sesleri fark etti. Aracı tarihi kent meydanında durduran sürücü, kaputun içinden gelen yavru kedinin çığlığını duydu ve önce kendi çabasıyla kurtarmaya çalıştı; çaba başarılı olmadı.

itfaiyenin müdahalesi:

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, motor aksamında sıkışan yavru kediyi çıkarmak için yoğun çaba haradı. Ekipler, motor parçalarına zarar vermeden ve kedinin güvenliğini ön planda tutarak uzun süren çalışmanın ardından hayvanı kurtardı.

yavru kedinin bakımı:

Kurtarılan yavru kedi, sağlık ve bakımı için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaputun altında sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti