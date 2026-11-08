Kar gelirken yollar kapandı, Sivas'ta 30 araç kurtarıldı

Kar yağışı sonrası görünüm:

Sivas merkez ve çevresinde gece etkili olan kar, şehirde özlenen kış manzaralarını oluşturdu. Kar, özellikle kuzey ilçelerin yüksek kesimlerinde hissedilir oldu ve bazı yerlerde örtü kalınlığı arttı.

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde hem sokaklar hem de kırsal alanlarda beyaz örtünün etkisi görüldü. Kar yağışı trafikte aksamalara neden olurken, yer yer renkli ve hareketli anlar da oluştu.

Yollar ve mahsur kalan araçlar:

Sivas-Gümüşhane kara yolu Karayakup köyü yakınlarında yoğun kar nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Yolda mahsur kalan yaklaşık 30 araç, Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler yol açma ve tuzlama çalışması yaparak trafiğin yeniden işlemesini sağladı.

Sivas-Kayseri hattında yaşananlar:

Sivas-Kayseri kara yolu Koyunlu mevkiinde bir tırın yolda kalması nedeniyle kısa süreli kapanma görüldü. Bu kesimde de yetkililerin müdahalesiyle yol kısa sürede araç trafiğine açıldı.

Doğa ve günlük yaşam:

Yağan kar sadece insanları değil hayvanları da canlandırdı. Doğanşar ilçesinde kazların hareketliliği ve kırsal alanlardaki canlı görüntüler, yağışın hem olumsuz hem de neşeli yanlarını ortaya koydu. Genel olarak karın ardından ekiplerin çalışmalarıyla yolların normale döndüğü bildirildi.

SİVAS’IN KUZEY İLÇELERİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETREYE KADAR YÜKSEKLİ.