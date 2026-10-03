Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Karaağaç fen lisesi yakınında Meriç Nehri'nden erkek cesedi çıkarıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu; olay Karaağaç Fen Lisesi yakınında, ceset Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:47

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 17:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaağaç fen lisesi yakınında Meriç Nehri'nden erkek cesedi çıkarıldı

olay yeri ve ihbar süreci:

Edirne'nin Karaağaç Fen Lisesi mevkiinde, Meriç Nehri kıyısında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve cesedin sudan çıkarılması:

Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarma ve inceleme çalışmalarının ardından erkek cesedi nehirden çıkarılarak otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

soruşturma ve kimlik tespiti:

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili sahada yapılan inceleme ve otopsi sonuçları, jandarma ekiplerinin yürüttüğü adli işlemlerin temelini oluşturuyor ve çalışmalar sürüyor.

EDİRNE’DE MERİÇ NEHRİ’NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

EDİRNE’DE MERİÇ NEHRİ’NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı
images

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi
images

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi y...
images

Ahlak polisinin Mut operasyonunda 22 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip