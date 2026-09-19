Karaağaçlı'da ova yolları ve parke çalışması Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür getirdi

Şehzadeler Belediyesi'nden altyapı yatırımı:

Şehzadeler Belediyesi, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde ova yolu bakım ve kilit parke taşı çalışması gerçekleştirerek mahalle içi ulaşımı kolaylaştırdı. Çalışmayı yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarlığın talebine hızlı yanıt verip işleri kısa sürede tamamladı. Yapılan düzenlemeler özellikle üzüm sezonunda arazilere erişimi güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri ekipleri, ova yollarında bakım-onarım yapıp mahalle sokaklarına kilit parke taşı döşedi. Bu müdahaleyle yazın toz, kışın çamur sorunlarının azalması ve tarımsal arazilere daha kolay ulaşım sağlanması amaçlandı. Çalışmalar, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine planlandı ve uygulandı.

mahalleden teşekkür ve değerlendirmeler:

Mahalle muhtarı Osman Menkli ve vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını belirterek Başkan Hakan Şimşek ve ekiplere teşekkür etti. Muhtar Menkli'nin sözleri şöyle:

"Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ova yollarının yapımı ile ilgili yaptığımız başvuru sonucunda talebimize hızlı bir şekilde yanıt verildi. Müdürlüğe bağlı ekipler, yollarımızı yaptı. Yapımda bize destek veren, dilekçelerimizi değerlendirip üzüm sezonu öncesinde ova yollarımızın bakımının yapılmasını sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Hakan Şimşek’e teşekkür ederiz. Hem mahallemizin ova yolları hem de kilit parke taşı talebimiz hızlı bir şekilde yerine getirildi. Çalışmalar sonucunda parke taşlarıyla mahallemizin sokakları güzelleşti, ova yolu bakımıyla da çiftçilerimiz arazilerine rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağladı. Yapılan hizmetten oldukça memnunuz. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Mahalle sakinlerinden Mehmet Memiş de "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ova yollarımızda bizi çamurdan kurtardığı için. Ova yolları yazları tozdan, kış aylarında da çamurdan dolayı zorluk yaşatıyordu. Bu sıkıntılardan kurtulduk. Tarlalarımıza daha rahat bir şekilde ulaşım sağlıyoruz. Başkanımız sağ olsun, taleplerimizi yanıtsız bırakmadı."

Zafer Uğraş ise "Ova yollarımızı yaptırdığı için Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Hakan Şimşek’e çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Allah kendisinden ve ekibinden razı olsun" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Şehzadeler Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik bu tür müdahaleleri, yerel yaşam ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlıyor; Karaağaçlı sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti tekrar ifade etti.

KIRSAL MAHALLELERDEKİ SORUNLARI EN HIZLI ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞTURAN ŞEHZADELER BELEDİYESİ, İLÇEYE BAĞLI KARAAĞAÇLI MAHALLESİ’NDE OVA YOLU DÜZENLEMESİ VE KİLİT PARKE TAŞI ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. ÜZÜM SEZONUNDA ARAZİLERİNE RAHAT BİR ŞEKİLDE ULAŞIM SAĞLAYAN VE SOKAKLARI KÖTÜ GÖRÜNTÜDEN KURTULAN KARAAĞAÇLI MAHALLE MUHTARI OSMAN MENKLİ İLE MAHALLE HALKI, ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜR ETTİ.