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karaalioğlu Parkı'nda mobil kedi kısırlaştırma ünitesi hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, Karaalioğlu Parkı'nda 6 Kasım'a dek randevuyla kısırlaştırma, aşı ve parazit uyguluyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Aslı Han

karaalioğlu Parkı'nda mobil kedi kısırlaştırma ünitesi hizmette

Mobil ünite karaalioğlu Parkı'nda:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Mobil Sahipsiz Kedi Kısırlaştırma Ünitesi, Beach Park ve AKM Parkı'ndaki çalışmaların ardından Karaalioğlu Parkı'na taşındı. Ünitenin burada 6 Kasıma kadar devam edeceği bildirildi. Hizmetler randevulu biçimde yürütülüyor ve kısırlaştırma operasyonlarının yanı sıra takip uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

Hizmetin işleyişi ve randevu süreci:

Veteriner Hekim Tayfun Kazan, vatandaşların Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden randevu alarak mobil üniteye başvurabileceğini belirtti. "Vatandaşlarımız sokakta veya parkta baktıkları kediler için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden randevu alarak Mobil Kısırlaştırma Ünitemize başvurabilir. Burada kedilerin kısırlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ardından iç ve dış parazit uygulamaları ile kuduz aşıları yapılarak kediler vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Vatandaşlarımız bir gün boyunca kedilerin bakımını yaptıktan sonra onları yaşadıkları bölgeye geri bırakabiliyor. Randevu sisteminde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde kendilerine uygun saatleri seçebiliyorlar" dedi.

Ünite, kısırlaştırma sonrasında hayvanların sağlığı için iç-dış parazit tedavisi ve kuduz aşısı uygulamalarını da yapıyor. İşlem sonrası veteriner gözetiminde kısa süreli bakım sağlanıyor; sahiplenen veya bakıcılık yapan kişiler bir gün boyunca hayvanların bakımını üstlenebiliyor, ardından hayvanlar doğal yaşam alanlarına geri bırakılabiliyor.

Vatandaş görüşleri:

Sokakta baktığı kedileri ünitenin hizmetine getiren Sevil Akman, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Bu çalışmayı çok faydalı buluyorum ve yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Sokaktaki kedi popülasyonu çok hızlı artıyor. Hayvanlara yardımcı olmak sadece mama vermekle olmuyor, kısırlaştırma da gerekiyor" ifadelerini kullandı. Akman, yavrulayan kedilerinden bazılarını sahiplendiklerini ve kalanları kısırlaştırmak için buraya getirdiğini belirtti.

Mobil kısırlaştırma çalışması, şehir içinde sahipsiz kedi popülasyonunun kontrolü ve hayvan sağlığının korunması açısından belediyenin sürdürülebilir adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SAHİPSİZ KEDİLERE YÖNELİK HİZMET VEREN MOBİL KISIRLAŞTIRMA...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SAHİPSİZ KEDİLERE YÖNELİK HİZMET VEREN MOBİL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ, BEACH PARK VE AKM PARKI’NIN ARDINDAN BU KEZ KARAALİOĞLU PARKI’NDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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