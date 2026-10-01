Karabağ'da Birliğin Gücü-2026 tatbikatında üst düzey gözlemci günü

Birliğin Gücü-2026 gözlemci günü Gızılgaya'da gerçekleştirildi

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan ortaklığında düzenlenen Birliğin Gücü-2026 ortak tatbikatının üst düzey gözlemci günü, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Hocavend ilinde bulunan Gızılgaya eğitim merkezi sahasında yapıldı. Etkinliğe İran, Kırgızistan, Pakistan, Sırbistan, Slovakya, Tacikistan, Gürcistan, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey heyetler katıldı.

Gözlemci gününde sergilenenler:

Gözlemcilere tatbikatta kullanılan silah ve askeri teçhizat detaylı şekilde tanıtıldı; ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni dahil edilen askeri araçlar da alanda sergilendi. Katılımcılara, tatbikatın farklı bölümlerinin eş zamanlı olarak izlenebilmesi için büyük ekranlardan canlı yayınlar sunuldu ve gözlemciler uygulamalı gösterimler aracılığıyla sahadaki operasyonların seyrini izleme fırsatı buldu.

Senaryo ve icra edilen görevler:

Tatbikat kapsamında hibrit tehditler ve terör faaliyetlerine karşı mücadele, yerleşim bölgelerinde terörle mücadele operasyonları, yasa dışı silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ile ortak operasyonların planlanmasına yönelik görevler icra edildi. Senaryoda terörist unsurların mevzilerine roket ve topçu sistemleri, hava araçları ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendi; birlikler mevzileri ele geçirip yerleşim birimlerini kontrol altına almak ve terör unsurlarını etkisiz hale getirmek üzere operasyonlar yürüttü.

Farklı coğrafi alanlarda icra edilen tatbikat bölümleri, üst düzey konukların eş zamanlı takip edebilmesi amacıyla büyük ekranlardan canlı olarak gösterildi ve böylece katılımcılar hem planlama hem de uygulama safhasındaki koordinasyonu gözlemledi.

bakanların değerlendirmesi:

Seçkin gözlemci gününe Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'dan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Özbekistan'dan Savunma Bakanı Şuhrat Halmuhamedov de katıldı. Bakan Güler konuşmasında, tatbikatın planlanması ve icrasında emeği geçenleri tebrik ederek bundan sonraki süreçte diğer kardeş ülke ordularının da katılımıyla daha büyük tatbikatların planlanıp başarıyla icra edileceğini ifade etti. Güler, "hazır ol cenge" anlayışının bölgesel güvenlik bağlamında önemine vurgu yaparak hem en iyi şekilde hazırlanacaklarını hem de sulh içinde yaşama hedeflerini yineladı.

Üst düzey gözlemci günü, katılımcı ülkeler arasındaki askeri iş birliğinin pratikte sınanması, ortak taktik ve komuta zincirlerinin gözden geçirilmesi ile sahadaki ekipman ve desteğin değerlendirilmesine imkan sağladı. Etkinlik, üç ülkenin askeri koordinasyonunu güçlendirmeye yönelik somut adımlardan biri olarak kayda geçti.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatı kapsamında üst düzey gözlemci günü gerçekleştirildi.