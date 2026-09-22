Karabağlar yaylasında erik ağaçları sonbaharda çiçek açtı

Karabağlar yaylasında beklenmedik çiçeklenme:

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar Yaylası'nda bazı erik ağaçları eylül ayının son günlerinde yeniden çiçek açtı. Sonbaharın ilk izlerinin hissedildiği dönemde ortaya çıkan bu görüntü, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Yaylada oluşan yalancı bahar görüntüsü:

Genellikle ilkbaharda beklenen erik çiçeklerinin eylül sonunda görülmesi, yaylada adeta bir yalancı bahar etkisi yarattı. Köylüler, ağaçların çiçeklenmesini şaşkınlıkla izlerken bazıları bu anları fotoğrafladı.

Uzman açıklamaları ve olası nedenler:

Uzmanlar, bu tür dönem dışı çiçeklenmelerin çoğunlukla mevsimsel sıcaklık değişimleri ve yerel iklim şartlarındaki farklılıklardan kaynaklandığını belirtiyor. Bu durumun meyve verimini etkileyebileceği ve takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Karabağlar Yaylası'ndaki gözlemlerin devam ettiği, ilerleyen günlerde çiçeklenmenin seyrinin netleşeceği bildirildi.

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