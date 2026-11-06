Karabet geçidi'nde kış öncesi ilk uyarılar: 3 bin rakımda kar ve tipi etkili

Karabet geçidi'nde beyaz örtü ve zor koşullar:

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidinde kar yağışı ve yoğun tipi etkili oluyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü ve dağların zirvelerini kaplayan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yağışın zaman zaman etkisini artırması, özellikle geçitte seyahat eden sürücüler için görüş mesafesinin düşmesine ve buzlanma riskinin artmasına neden oluyor. Bölgede seyir halinde olan araçlar için ortam koşulları zaman zaman güçleşiyor.

Yol güvenliği çalışmaları ve uyarılar:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği’ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasını önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını önceliklendiriyor.

Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri kar yağışı, buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı uyardı. Sürücülerden araçlarında kış lastiği ve gerekli ekipmanları bulundurmaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Ayrıca acil durumlarda yetkililerle iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor.

VAN-BAHÇESARAY KARA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ’NDE KAR YAĞIŞI İLE TİPİ ETKİLİ OLUYOR.