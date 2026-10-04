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Karabet Geçidi'nde sis ve kar sürücüler için görüş kabusuna dönüştü

2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde aniden bastıran kar ve yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye düşürerek sürücülere zorluk çıkardı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabet Geçidi'nde sis ve kar sürücüler için görüş kabusuna dönüştü

Karabet Geçidi'nde kar ve sis sürücülere zorluk çıkardı

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı aniden bastırdı ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesi yer yer 5 metreye düştü:

Bölgede aynı anda etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi; bu durum sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Sürücüler kışlık lastiklerini erkenden takacaklarını söyledi:

Sürücüler, bölge şartları nedeniyle kışlık lastiklerini erkenden takmaya başlayacaklarını belirtti.

Karabet Geçidi’nde mevsimin ilk karı yağdı

Karabet Geçidi’nde mevsimin ilk karı yağdı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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