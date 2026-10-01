Karabiga'da yedi yıl: altyapıdan sağlığa kapsamlı dönüşüm

Başkan Elbi muhtarlarla bir araya gelerek yapılan ve planlanan çalışmaları değerlendirdi

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldede köy ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda geride kalan 7 yıllık dönemde gerçekleştirilen yatırımları ve sürmekte olan projeleri anlattı. Elbi, hizmetlerin milletvekilleri ve hükümet destekleriyle hayata geçtiğini vurgulayarak "çok güzel işler, çok güzel hizmetler yaptık" ifadelerini kullandı ve çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Toplantıda Milletvekili Ayhan Gider'e teşekkür edildi.

altyapıda kapsamlı yenileme:

Başkan Elbi, belediyenin öncelikli hedeflerinden birinin içme ve kullanma suyu olduğunu hatırlattı. Göreve gelindiğinde sağlıksız asbestli boruların bulunduğu şebekeyi yenilediklerini belirterek, yaklaşık 39 kilometre içme suyu hattının değiştirildiğini kaydetti. İki yıl önce yaşanan ciddi su sıkıntısına karşı kayıp-kaçak önlemleri alındığını, ek sondajlar ve su depoları yapıldığını anlattı. Yeni yapılan 2 bin tonluk su deposu ve 7 adet ilave su kuyusuyla altyapının güçlendirildiği vurgulandı.

Kanalizasyon altyapısında da köklü bir dönüşüm gerçekleştirildiğini aktaran Elbi, beldede 1970’lerden kalma hatların yarattığı sorunların İller Bankası ve vekil destekleriyle giderildiğini, yaklaşık 35 kilometre kanalizasyon hattının yenilendiğini söyledi.

yağmur suyu, köprü ve yaşam alanları için yapılan yatırımlar:

Karabiga tarihinde ilk kez belde merkezi için yağmur suyu hattı döşendiğini belirten Elbi, daha önce hafif yağışlarda meydan ve sokaklarda ciddi su birikintileri oluştuğunu, yapılan altyapı çalışmasıyla bu sorunun büyük oranda ortadan kalktığını. Elbi, bu kapsamda yaklaşık 800 kilometre yağmur suyu hattı döşendiğini ifade etti.

Ayrıca dere ıslahı ve köprü yenileme projeleriyle trafik ve taşkın risklerine müdahale edildi. Beldede bulunan eski, dar köprüler yerine beş yeni köprü inşa edilerek araç trafiğine uygun 8 metre genişliğe çıkarıldı. Bu proje ve diğer destekler için Ayhan Gider, Ebubekir Gizligider ve bölge müdürlüğüne teşekkür edildi.

Elbi, altyapı yatırımlarının yalnızca bugünü değil, gelecek planlarını da gözettiğini söyledi. TOKİ birinci etabın tamamlandığını, nüfus artışı beklentisiyle ikinci etabın hazırlıkları yapıldığını, yapılan altyapının 30 bin nüfusu karşılayacak kapasitede planlandığını ve mevcut nüfusun yaklaşık 3 bin 400 olduğunu, yaz sezonunda ise 10 bini geçtiğini hatırlattı.

sosyal hizmetler ve sağlık yatırımları:

Doğalgazın beldeye gelmesinin ardından Karabiga'nın yıl boyunca tercih edilen bir yer haline geldiğini aktaran Elbi, 2019’da verilen sözün tutulduğunu ve 2022 yılı itibarıyla vatandaşların doğal gaz kullanmaya başladığını, şu anda %99 oranında konutlarda doğal gazın tercih edildiğini söyledi. Bu gelişmenin yazlıkçıların ve iş insanlarının bölgeyi dört mevsim kullanmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Sağlık hizmetlerinde ise Karabiga'ya 112 acil servis ambulansı ve yeni bir sağlık ocağı kazandırıldığı, acil müdahalenin öneminin örnek vakayla görüldüğü ifade edildi. 1980’lerden kalma eski aile sağlık merkezi yıkılarak yerine üç hekimli, 112 hizmetini de barındıran modern bir aile sağlık merkezinin ihalesinin yapıldığı duyuruldu.

Elbi, toplantıyı sonlandırırken yapılan yatırımların Karabiga'nın önümüzdeki yıllarını güvence altına almak üzere planlandığını, yeni projelerle hizmetlerin süreceğini belirtti.

ÇANAKKALE'NİN BİGA İLÇESİNE BAĞLI KARABİGA BELDESİNDE KÖY VE MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, KARABİGA'YA 7 YILDA YAPILAN YATIRIMLARI VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI ANLATAN KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, "7 YIL BİTTİ KARABİGA'DA. BU 7 YIL İÇİNDE KARABİGA KURULUŞ TARİHİNDE GÖRMEDİĞİ HİZMETLERİ GÖRDÜ. TABİİ BU DA BİZİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HÜKÜMETİMİZ SAYESİNDE OLDU. HAMDOLSUN ÇOK GÜZEL İŞLER, ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPTIK. YAPMAYA DA DEVAM EDİYORUZ. BUNDAN SONRAKİ YATIRIMLARIMIZDA HIZLA KARABİGA'MIZDA DEVAM EDECEK. GÜZEL PROJELERİMİZ VAR" DEDİ.