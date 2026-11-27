Karabük'te iş yeri mutfağında yangın paniği

Karabük'te bir dönercinin mutfak bölümünde çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevleri fark eden kişiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi ve yangını kontrol altına alıp söndürdü. Müdahale sırasında çevredeki vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi.

hasar ve inceleme:

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; bu durum yetkililerce yaralanma olmadığı şeklinde bildirildi. Olayla ilgili olarak görevli birimlerce teknik ve idari inceleme başlatıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KARABÜK'TE BİR İŞ YERİNİN MUTFAK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLURKEN, ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNCE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.