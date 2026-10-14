Dolar 49,4000 +0,06%
Euro 55,0974 -0,29%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.550,72 -1,26%
EUR/USD 1,1156 -0,42%
Brent Petrol 106,05 +0,34%
--°

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

Karabük Barosu Başkanı Av. Sibel Şirin mazbatasını alarak göreve başladı; yönetimde Levent Karahasan, Müjdat Tükenmez ve Nuray Aydın üstlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

görev dağılımı:

Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Av. Sibel Şirin, baro yönetim kurulunun yaptığı toplantıda başkanlık görevini üstlendi. Yapılan görev dağılımına göre başkan yardımcılığına Av. Levent Karahasan, genel sekreterliğe Av. Müjdat Tükenmez ve saymanlığa Av. Nuray Aydın getirildi.

yönetim kurulu üyeleri:

Yönetim kurulunda ayrıca Av. Erdi Ahlat, Av. Kamil Karaağaç, Av. Mustafa Köşker, Av. Merve Çavdar, Av. Selman Sazoğlu, Av. Tuğba Nur Yalav Kanal ve Av. Ecem Bodur Güzelgöz üye olarak görev alacak.

Mazbatasını almasının ardından görev dağılımını tamamlayan Karabük Barosu, yeni seçilen kadroyla çalışmalarına devam edecek.

KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AV. SİBEL ŞİRİN, MAZBATASINI ALARAK GÖREVİNE BAŞLADI. BARO...

KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AV. SİBEL ŞİRİN, MAZBATASINI ALARAK GÖREVİNE BAŞLADI. BARO YÖNETİM KURULUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖREV DAĞILIMIYLA BAŞKAN YARDIMCILIĞI, GENEL SEKRETERLİK VE SAYMANLIK GÖREVLERİNE GETİRİLEN İSİMLER DE BELLİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bin 700 kilometrelik koşu: Ürgüp'e ulaşan sporcu ruh sağlığına dikkat çekti
images

Muğla'nın hayırsever hamisi Sıtkı Davut Koçman üniversitesinde yad edildi
images

Kira yükü her iki tarafı zora soktu: Adıyaman’da kiracı da ev sahibi de sıkıştı
images

Karabük barosunda devir teslim töreni: Şirin başkanlığa geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayazağa'da sokaklar göle döndü kepçeler hayat kurtardı

Kozan'da şimşek gösterisi geceyi aydınlattı

Yeni anayasa çağrısı: milletin temsilcilerinin hazırlayacağı kapsayıcı metin hedeflendi

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti