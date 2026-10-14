Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

görev dağılımı:

Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Av. Sibel Şirin, baro yönetim kurulunun yaptığı toplantıda başkanlık görevini üstlendi. Yapılan görev dağılımına göre başkan yardımcılığına Av. Levent Karahasan, genel sekreterliğe Av. Müjdat Tükenmez ve saymanlığa Av. Nuray Aydın getirildi.

yönetim kurulu üyeleri:

Yönetim kurulunda ayrıca Av. Erdi Ahlat, Av. Kamil Karaağaç, Av. Mustafa Köşker, Av. Merve Çavdar, Av. Selman Sazoğlu, Av. Tuğba Nur Yalav Kanal ve Av. Ecem Bodur Güzelgöz üye olarak görev alacak.

Mazbatasını almasının ardından görev dağılımını tamamlayan Karabük Barosu, yeni seçilen kadroyla çalışmalarına devam edecek.

KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AV. SİBEL ŞİRİN, MAZBATASINI ALARAK GÖREVİNE BAŞLADI. BARO YÖNETİM KURULUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖREV DAĞILIMIYLA BAŞKAN YARDIMCILIĞI, GENEL SEKRETERLİK VE SAYMANLIK GÖREVLERİNE GETİRİLEN İSİMLER DE BELLİ OLDU.