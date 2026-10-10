Karabük barosunda tarihi ilk: üç kadın aday arasından Sibel Şirin seçildi

Karabük Barosu yeni başkanını seçti

Karabük Barosunda gerçekleştirilen genel kurul ve seçimde Avukat Sibel Şirin, 115 oy alarak baronun yeni başkanı oldu. Seçime kayıtlı 281 avukattan 231'i katıldı; sayımda iki oy pusulasının aday olmayan isimlere verildiği belirtildi.

seçim verileri:

Oy dağılımına göre Sibel Şirin 115 oyla ilk sırada yer alırken, Şerife Özdemir 67 ve İrem Nane Öksüzoğlu 47 oy aldı. İki dönem baro başkanlığı yapan Avukat Emrah Köklü bu seçimde yeniden aday olmadı.

tarihi özellik ve beklentiler:

Seçim, baro tarihinde ilk kez başkanlık için üç kadın adayın yarıştığı bir süreç olarak kayda geçti. Şirin, haziran ayından bu yana yürüttükleri yoğun çalışmanın ve meslektaşlarla birebir temasa dayalı yakın iletişimin seçimi kazanmada etkili olduğunu vurguladı.

Seçim sonrası konuşmasında Şirin, "Meslektaşlarımız bizleri bu göreve layık gördü. İnşallah mazbatamızı aldıktan sonra, daha önce başkanlık yapan Fatma Hanım gibi başarılı bir dönem geçirerek projelerimizi hayata geçiririz. Centilmence bir seçim geçirdik. Diğer aday olan meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni başkan, genç ve kıdemli meslektaşlarının desteğiyle göreve geldiğini belirterek önümüzdeki dönemde planlanan projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

KARABÜK BAROSUNUN YENİ BAŞKANI, YAPILAN SEÇİMDE 115 OY ALAN AVUKAT SİBEL ŞİRİN OLDU.