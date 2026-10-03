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karabük idmanyurdu evinde amasya karşısında 1-2 mağlup oldu

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında Karabük İdmanyurdu, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Amasyaspor FK'ya 2-1 yenildi; goller 45+5, 83 ve 89'da geldi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

karabük idmanyurdu evinde amasya karşısında 1-2 mağlup oldu

karabük idmanyurdu sahasında mağlup oldu:

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Amasyaspor FK'ya 2-1 yenildi. Karabük'ün tek golünü ilk yarıda Hasan Türkyılmaz kaydederken, Amasyaspor'a galibiyeti getiren goller Muhammed Öztürk ve Hasan Çelik'ten geldi.

maç sonucu ve goller:

Karabük İdmanyurdu 1-Hasan Türkyılmaz (dk. 45+5)
Amasyaspor FK 2-Muhammed Öztürk (dk. 83), Hasan Çelik (dk. 89)

kadrolar ve değişiklikler:

Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Muhammed Semih Kocatürk, İlker Akar, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz, Osman Boz, Taner Yıldız (Mehmet Ali Kılınç dk. 5), Özgür Özden Dağdelen (Mücahit Emre Sivri dk. 87), Halil İbrahim Kaya (Kaan Erdoğan dk. 61), Hasan Türkyılmaz.

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Murat Şevik, Ali Erkin, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mücahit Çakır, Muhammet Doğukan Kalkışım (Atalay Gürel dk. 46), Serdar Eylik, Savaş Çakır (Mikail Olgun dk. 74), Safa Kınalı (Hasan Çelik dk. 59), Ahmet Emin Aksakal (Yunus Emre Kobya dk. 59), Muhammed Öztürk (Hüseyin Can Şavur dk. 90+2).

hakemler ve kartlar:

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Cenk Uluçınar, Hüseyin Ulaş, Mehmet Akif Doğrusöz

Sarı kartlar: Halil İbrahim Kaya, Cihan Aydın, Mücahit Emre Sivri (Karabük İdmanyurdu); Hasan Çelik, Ali Erkin (Amasyaspor FK).

TFF 3. LİG 1. GRUP BEŞİNCİ HAFTASINDA KARABÜK İDMAN YURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI AMASYASPOR FUTBOL...

TFF 3. LİG 1. GRUP BEŞİNCİ HAFTASINDA KARABÜK İDMAN YURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ’NE 2-1 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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