Karabük kampüsünde uygulamalı hava ölçümü gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi Genç İletişimciler Kulübü tarafından ÜNİDES desteğiyle yürütülen "Karabük Hava Pusulası" projesi kapsamında kampüste saha çalışması yapıldı. Rektörlük binası önünde düzenlenen etkinliğe Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri ve kulüp üyeleri katıldı.

Eğitim ve ölçüm yöntemi:

Çalışmada görev alan Doç. Dr. Ali Can (KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü) öğrencilere taşınabilir hava kalitesi ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini anlattı. Ölçümlerde hangi çevresel parametrelerin takip edildiği, temiz hava izleme yöntemleri ve doğru veri kaydının önemi uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler Can’ın rehberliğinde cihazları kullanarak kampüs genelinde noktalar bazında kayıt aldı.

Veri karşılaştırması ve paylaşım:

Proje kapsamında kampüsten elde edilen veriler, bölgedeki sanayi bölgesi ve doğal ormanlık alanlardan toplanan verilerle karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar düzenlenerek QR kodlu dijital rehbere eklendi; böylece ölçümlere kolay erişim ve görsel karşılaştırma sağlandı. Bu yaklaşım hem saha deneyimini artırdı hem de sonuçların şeffaf biçimde paylaşılmasına imkan verdi.

Projenin öğrenciler için pratik eğitim ve veri okuryazılığı kazandırması; kampüs ve çevre yönetimleri içinse yerel hava kalitesi izlemlerine dayalı farkındalık oluşturması hedefleniyor. Araştırma sonuçlarının düzenli takibi ve benzer saha uygulamalarının sürdürülmesi, yerel hava kalitesi bilincini güçlendirebilir.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) GENÇ İLETİŞİMCİLER KULÜBÜ TARAFINDAN ÜNİDES DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN "KARABÜK HAVA PUSULASI" PROJESİ KAPSAMINDA YERLEŞKEDE UYGULAMALI HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.