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Karabük Ovacık'ta EkoLider eğitimiyle sürdürülebilir gençlik kampları güçleniyor

25-29 Eylül 2026'de Karabük Ovacık'ta düzenlenen EkoLider eğitimi, 30 kamp liderine ekolojik okuryazarlık ve sürdürülebilir kamp uygulamaları kazandırıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karabük Ovacık'ta EkoLider eğitimiyle sürdürülebilir gençlik kampları güçleniyor

Karabük Ovacık'ta EkoLider eğitimi sürüyor:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF Türkiye iş birliğinde, Kamp Liderleri Derneğinin katkılarıyla düzenlenen EkoLider - Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilir Gençlik Kampları Eğitici Eğitimi, Karabük Ovacık Gençlik Kampında devam ediyor.

25-29 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen programda 30 kamp lideri yer alıyor. Eğitimler, ekolojik okuryazarlık, doğa pedagojisi, deneyimsel öğrenme ve sürdürülebilir kamp uygulamalarına yönelik teorik ve uygulamalı oturumları kapsıyor.

Uygulamalı eğitim ve sahada öğrenme:

Katılımcılar, doğayla bağ kurmaya yönelik çalışmaların yanı sıra açık hava etkinlikleri, atölye çalışmaları ve saha uygulamalarıyla bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Eğitimler; çevresel farkındalık oluşturma, katılımcı merkezli öğrenme teknikleri ve kamp operasyonlarında sürdürülebilir malzeme kullanımı gibi pratik odaklı başlıklara ağırlık veriyor.

Ziyaretler ve programın hedefleri:

Program süresince Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu ve Ovacık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şafak Bayram eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililer, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı, katılımcılarla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Eğitimin sonunda hedef, kamp liderlerinin doğayı aktif bir öğrenme ortamı olarak kullanabilen, ekolojik okuryazarlık temelli faaliyetler tasarlayabilen ve gençlik kamplarında sürdürülebilirlik odaklı uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sunan bireyler olarak sahada görev almalarıdır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE UNICEF TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE UNICEF TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDE, KAMP LİDERLERİ DERNEĞİNİN KATKILARIYLA DÜZENLENEN "EKOLİDER-EKOLOJİK OKURYAZARLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GENÇLİK KAMPLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ", KARABÜK OVACIK GENÇLİK KAMPI’NDA DEVAM EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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