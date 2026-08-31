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Karabük sokağında drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza ve 60 gün men

Karabük'te sokakta drift atarak yaya ve araç güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin TL para cezası kesildi; ehliyete ve araca 60 gün el konuldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:08

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük sokağında drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza ve 60 gün men

Olayın ayrıntıları:

Karabük'te, İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki 301 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir sürücü otomobiliyle sokak üzerinde drift yaparak çevredeki araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürdü. Sokakta gerçekleşen tehlikeli sürüş anları, çevrede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis müdahalesi ve yaptırım:

Durumu fark eden polis ekipleri, otomobili İl Emniyet Müdürlüğü'nün arka caddesinde durdurdu. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Rampadaki motosiklet şovu kazayla bitti:

Diğer bir olayda ise Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde rampada motosikletiyle şov yapmaya çalışan bir genç, dengesini kaybederek kontrolden çıktı ve motosikletiyle birlikte devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar gencin yardımına koştu; sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Görüntüler ve sonuçları:

Her iki olayda da anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi, riskli sürüş davranışlarının hem bireyler hem de toplum için oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi. Yetkililerin hızlı müdahalesi sonucu idari yaptırımlar uygulandı ve araçların trafikten men edilmesi sağlandı.

KARABÜK’TE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL PARA CEZASI...

KARABÜK’TE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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