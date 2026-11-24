sıralamadaki konum:

Karabük Üniversitesi, EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Sıralaması'nda Batı Karadeniz bölgesinde birinci, Türkiye genelinde 13. ve Avrupa ölçeğinde 193. sırada yer aldı.

Sıralama, 37 ülkeden üniversitelerin mühendislik performansını karşılaştırıyor; KBÜ bu listede devlet üniversiteleri arasında 11. sırada konumlandı. Kurum, üst üste ikinci yıl listeye giren Türk üniversiteleri arasında yer alarak süreklilik gösterdi.

liste ve katılımda değişim:

EngiRank daha önce ilk kez 2025’te yayımlanmış, Türkiye’den listede yer alan üniversite sayısı bu yıl 16’dan 19’a yükselmiş bulunuyor. KBÜ, her iki yılda da listede yer alma başarısını korudu.

Bu sonuç, üniversitenin mühendislik alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesinin Avrupa bağlamında dikkate değer bulunduğunu gösteriyor; aynı zamanda bölgesel liderlik iddiasını da teyit ediyor.

gelecek hedefleri ve açıklama:

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, açıklamasında elde edilen derecenin üniversitenin mühendislik çalışmalarının bir karşılığı olduğunu vurguladı. Kırışık, akademisyen ve öğrencilerle yürütülen projelerle Türkiye ve Avrupa’daki konumlarını daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Rektör ayrıca üniversitenin Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gücüne katkı sağlamak amacıyla mühendislik ve bilim odaklı üretimlerini artırmayı sürdüreceğini ifade etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(KBÜ), ENGİRANK 2026 AVRUPA MÜHENDİSLİK SIRALAMASI’NDA BATI KARADENİZ’DE BİRİNCİ, TÜRKİYE GENELİNDE 13’ÜNCÜ, AVRUPA’DA İSE 193’ÜNCÜ OLDU.