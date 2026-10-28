Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası akıllı şehirler konferansı

Karabük Üniversitesi SCA'26'ya ev sahipliği yapacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ), akıllı şehir teknolojileri, yapay zekâ ve kentsel veri analitiği odağındaki güncel çalışmaların tartışılacağı 11. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Uygulamalar Konferansı (SCA'26)'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 10-12 Kasım 2026 tarihlerinde Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve katılımcılara yüz yüze ile çevrim içi katılım imkânı sunulacak.

katılımcı ve bildiri istatistikleri:

Bildiri gönderim süreci 5 Eylül'de tamamlanan konferansa toplamda 420'nin üzerinde başvuru yapıldı. Hakem değerlendirmelerinin ardından 253 bildiri sunulmak ve yayımlanmak üzere kabul edildi. Başvurular, 55 ülke ve 246 üniversiteden araştırmacıları bir araya getirdi; bu sayılar konferansın uluslararası katılımını ortaya koyuyor.

yayın ve program ayrıntıları:

Bilimsel değerlendirmeyi geçen bildirilerin yayımlanması için iki seçeneğin planlandığı bildirildi: Springer'ın Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS) - Innovations in Smart Cities and Applications, Volume 10 serisi veya The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives). Her iki yayın serisi de Scopus tarafından indeksleniyor.

Program kapsamında teknik oturumların yanında açılış, davetli konuşmalar ve sosyal etkinlikler yer alacak. Konferansa davetli konuşmacı olarak University of Szeged'den Dr. Attila Kertész, Northumbria University'den Prof. Dr. Yusuf Arayıcı, Universiti Teknologi Malaysia'dan Prof. Dr. Alias Abdul Rahman ve International University of Rabat'tan Prof. Dr. Sandip Rakshit katılacak ve farklı uygulama alanlarında konuşmalar yapacaklar.

Konferans, akıllı şehir altyapıları, dijital ikizler, konumsal bilgi sistemleri, yapay zekâ, kentsel veri analitiği, siber güvenlik, çevre ve iklim, akıllı yapılar, sağlık, eğitim, ulaşım, yönetişim, finansal teknolojiler ve lojistik gibi çok disiplinli başlıkları kapsayacak.

Daha önce Fas, Portekiz ve Fransa'da gerçekleştirilen ve 2020 ile 2021 yıllarında Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen SCA serisinin bu edisyonunun da, akıllı şehirler ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan araştırmacılar arasında bilimsel bilgi paylaşımını artırması ve uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmesi hedefleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ, YAPAY ZEKA VE KENTSEL VERİ ANALİTİĞİ GİBİ ALANLARDAKİ GÜNCEL ÇALIŞMALARIN ELE ALINACAĞI 11. ULUSLARARASI AKILLI ŞEHİRLER VE UYGULAMALAR KONFERANSI’NA (SCA’26) EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.