karabük üniversitesi raylı sistemlerde hacim göstergesinde türkiye birincisi oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TÜBİTAK tarafından yayımlanan 2026 yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi raporunda raylı sistemler alanında hacim göstergesinde Türkiye birinciliğini elde etti. Üniversitenin eğitim, araştırma ve uygulama kapasitesini geliştirmeye yönelik projeleri ile yerli yazılım ve donanım girişimleri başarının temel bileşenleri olarak öne çıktı.

raporun kapsamı ve değerlendirme yöntemi:

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 2020 yılı ve öncesinde kurulan 200 üniversite, 20 ana araştırma alanı altında 134 alt alan kapsamında değerlendirildi. Analizde yayın ve atıf verileri için 2021–2024, Ar‑Ge proje verileri için ise 2021–2025 dönemi esas alındı. Üniversiteler, yüzde 60 kalite ve yüzde 40 hacim ağırlıklı olmak üzere toplam 11 gösterge üzerinden puanlandı.

sîmuray-kbü ve yerel teknolojilerin katkısı:

KBÜ başarısında, özellikle yerli çözümler önemli rol oynadı. Eskipazar Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Makinistliği Programı bünyesinde geliştirilen SİMURAY‑KBÜ projesi, tren makinisti adaylarının uygulamalı eğitimlerine katkı sunacak raylı sistem araç kabin simülatörü olarak öne çıkıyor. Proje, yapay zeka ve simülasyon altyapısını bir araya getiriyor ve hem yazılım hem de donanım geliştirmelerini içeriyor.

SİMURAY‑KBÜ projesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) destek verdi. Projenin hayata geçirilmesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ulaştırma Sektörel Araştırma ve Uygulama Başkanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ de katkı sağladı.

üniversitenin performansı ve gelecek hedefleri:

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin TÜBİTAK raporunda 15 araştırma alanında Türkiye’nin ilk 10’una girdiğini ve bunların 10’unda ise ilk 4 arasında yer aldıklarını bildirdi. Kırışık, raylı sistemler alanındaki birinciliğin uzun soluklu bilimsel çalışmaların ve kamu kurumlarıyla kurulan iş birliklerinin sonucu olduğunu vurguladı.

Rektör, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin katkısıyla elde edilen başarının daha ileri taşınacağını, SİMURAY‑KBÜ gibi yerli projelerin yapay zeka ve simülasyon uygulamalarıyla akademik ve teknolojik kapasiteyi güçlendireceğini belirtti. Üniversite, Türkiye’nin bilim ve teknoloji hedeflerine nitelikli projelerle katkı sunmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TARAFINDAN YAYIMLANAN 2026 YILI ÜNİVERSİTELERİN ALAN BAZINDA YETKİNLİK ANALİZİ RAPORUNDA RAYLI SİSTEMLER ALANINDA HACİM GÖSTERGESİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.