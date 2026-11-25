Karabük Üniversitesi THE 2027 disiplinler arası sıralamasında ilk 500'de

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education'ın açıkladığı THE 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında geçen yıl bulunduğu 600-800 bandından yükselerek dünya genelinde ilk 500 üniversite arasına girdi.

sonuçların önemi:

Bu yükseliş, üniversitenin disiplinler arası araştırma kültürünün ve bilim odaklı vizyonunun uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor. Sonuç, KBÜ'nün bilimsel üretimini ve görünürlüğünü artırdığına dair somut bir işaret olarak değerlendiriliyor.

üniversitenin hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, değerlendirmesinde bilimsel üretimin ülkelerin kalkınması ve rekabet gücü açısından önem taşıdığını vurguladı. Kırışık, KBÜ'nün nitelikli bilgi üretimini artırarak uluslararası alandaki konumunu daha ileri taşımayı hedeflediğini belirtti ve disiplinler arası araştırmaları güçlendirerek Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkı sunmayı sürdürme taahhüdünü yineledi.

Türkiye genelinde KBÜ, sıralamada 29'uncu sırada yer aldı; bu başarı kurumun hem ulusal hem de küresel ölçekte ivme kazandığının göstergesi olarak öne çıkıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) TARAFINDAN AÇIKLANAN 2027 DİSİPLİNLER ARASI BİLİM SIRALAMASI’NDA GEÇEN YIL BULUNDUĞU 600-800 BANDINDAN YÜKSELEREK DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRDİ, TÜRKİYE GENELİNDE İSE 29’UNCU SIRADA YER ALDI.