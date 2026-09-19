Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Karabük Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilere kapsamlı oryantasyon programı

Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin kent ve üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırmak için akademik, sosyal, idari ve kariyer desteklerini tanıttı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilere kapsamlı oryantasyon programı

Karabük Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilere kapsamlı oryantasyon programı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), farklı ülkelerden gelen yeni öğrencilerin üniversite ve kent yaşamına hızlı ve sağlıklı uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen oryantasyon programını 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Programa akademisyenler, idari personel ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

programda neler tanıtıldı:

Etkinlikte öğrencilere, yararlanabilecekleri akademik, sosyal, idari ve kariyer destek birimleri ayrıntılı şekilde aktarıldı. Öğrencilere üniversite yönetimiyle iletişim kurma yolları, ders dışı faaliyetlerin belgelendirilmesi ve kayda geçirilmesini sağlayan Sosyal Transkript uygulaması, Türkçe öğrenimi ve kültürel uyum süreçleri gibi başlıklar üzerinde duruldu.

birimlerin rolü ve öğrencilere sunulan destekler:

Program, KBÜ Öğrenci Koordinatörlüğü, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlendi. Sunumlarda, öğrencilerin eğitim hayatı boyunca başvurabileceği danışma kanalları ve çözüm basamakları hakkında bilgi verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, uluslararası öğrencilerin KBÜ ailesine katılmasından duydukları memnuniyeti vurgulayarak, "Farklı kıtalardan, kültürlerden ve dillerden gelen gençlerimizle aynı salonu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler ailenizden, alıştığınız hayattan uzakta yeni bir yolculuğa başlama cesareti gösterdiniz. Karabük Üniversitesi olarak sizleri yalnızca bir öğrenci değil, bu şehrin ve bu ailenin yeni birer üyesi olarak görüyoruz" sözleriyle öğrencilere seslendi. Aydan, ayrıca "Türkçeyi yalnızca bir ders değil, dostlukların ve gelecekte açılacak kapıların anahtarı olarak görün." diyerek TÖMER’in önemine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi ise farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin Türkiye ve üniversite yaşamına uyum süreçlerine ilişkin akademik kadronun sağlayacağı desteği anlattı. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarda izleyebilecekleri yönlendirme adımları hakkında bilgi verildi.

Öğr. Gör. Fatma Yıldırım, Öğrenci Koordinatörlüğünün öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki köprü işlevini ve Öğrenci Senatosu gibi mekanizmaların nasıl çalıştığını aktardı. Yıldırım, ders dışı çalışmaların resmiyet kazanmasına olanak sağlayan Sosyal Transkript uygulamasının önemini vurguladı.

Öğr. Gör. Mehmet Tankül, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi adına yaptığı konuşmada kariyer planlamasının mezuniyetten sonraya bırakılmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin ilk günden itibaren kariyer süreçleriyle ilgili destek alacaklarını ifade etti. Tankül sunumunu interaktif sohbet formatında sürdürerek öğrencilerin Karabük ve KBÜ’yü tercih etme gerekçelerini dinledi.

Program, uluslararası öğrencilerin yönelttiği soruların ilgili birim temsilcileri tarafından yanıtlanmasının ardından, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı. Etkinlik, yeni gelen öğrencilere üniversite yaşamına güvenli bir başlangıç yapma fırsatı sundu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) FARKLI ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE VE KENT YAŞAMINA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) FARKLI ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE VE KENT YAŞAMINA UYUMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ORYANTASYON PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Havza'da yeni dönem: kaymakam Samet Serin öğrencilere kapıda 'hoş geldiniz' dedi
images

Gazze’de üniversite olmak: eğitim kayıpları ve akademik dayanışma arayışı
images

Karabük'te yerli mirasla sosyal inovasyon merkezi için hazırlıklar derinleşiyor
images

Eğitim talepleri için 39 ilçede 'İstanbul’u dinliyoruz' buluşmaları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı