Karabük Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilere kapsamlı oryantasyon programı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), farklı ülkelerden gelen yeni öğrencilerin üniversite ve kent yaşamına hızlı ve sağlıklı uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen oryantasyon programını 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Programa akademisyenler, idari personel ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

programda neler tanıtıldı:

Etkinlikte öğrencilere, yararlanabilecekleri akademik, sosyal, idari ve kariyer destek birimleri ayrıntılı şekilde aktarıldı. Öğrencilere üniversite yönetimiyle iletişim kurma yolları, ders dışı faaliyetlerin belgelendirilmesi ve kayda geçirilmesini sağlayan Sosyal Transkript uygulaması, Türkçe öğrenimi ve kültürel uyum süreçleri gibi başlıklar üzerinde duruldu.

birimlerin rolü ve öğrencilere sunulan destekler:

Program, KBÜ Öğrenci Koordinatörlüğü, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlendi. Sunumlarda, öğrencilerin eğitim hayatı boyunca başvurabileceği danışma kanalları ve çözüm basamakları hakkında bilgi verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, uluslararası öğrencilerin KBÜ ailesine katılmasından duydukları memnuniyeti vurgulayarak, "Farklı kıtalardan, kültürlerden ve dillerden gelen gençlerimizle aynı salonu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler ailenizden, alıştığınız hayattan uzakta yeni bir yolculuğa başlama cesareti gösterdiniz. Karabük Üniversitesi olarak sizleri yalnızca bir öğrenci değil, bu şehrin ve bu ailenin yeni birer üyesi olarak görüyoruz" sözleriyle öğrencilere seslendi. Aydan, ayrıca "Türkçeyi yalnızca bir ders değil, dostlukların ve gelecekte açılacak kapıların anahtarı olarak görün." diyerek TÖMER’in önemine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi ise farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin Türkiye ve üniversite yaşamına uyum süreçlerine ilişkin akademik kadronun sağlayacağı desteği anlattı. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarda izleyebilecekleri yönlendirme adımları hakkında bilgi verildi.

Öğr. Gör. Fatma Yıldırım, Öğrenci Koordinatörlüğünün öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki köprü işlevini ve Öğrenci Senatosu gibi mekanizmaların nasıl çalıştığını aktardı. Yıldırım, ders dışı çalışmaların resmiyet kazanmasına olanak sağlayan Sosyal Transkript uygulamasının önemini vurguladı.

Öğr. Gör. Mehmet Tankül, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi adına yaptığı konuşmada kariyer planlamasının mezuniyetten sonraya bırakılmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin ilk günden itibaren kariyer süreçleriyle ilgili destek alacaklarını ifade etti. Tankül sunumunu interaktif sohbet formatında sürdürerek öğrencilerin Karabük ve KBÜ’yü tercih etme gerekçelerini dinledi.

Program, uluslararası öğrencilerin yönelttiği soruların ilgili birim temsilcileri tarafından yanıtlanmasının ardından, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı. Etkinlik, yeni gelen öğrencilere üniversite yaşamına güvenli bir başlangıç yapma fırsatı sundu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) FARKLI ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE VE KENT YAŞAMINA UYUMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ORYANTASYON PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.