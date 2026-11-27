Karabük Üniversitesi kampüste elektrikli araç şarj altyapısını genişletti

Karabük Üniversitesi (KBÜ), sürdürülebilir kampüs hedefleri doğrultusunda merkez, Safranbolu, Eskipazar yerleşkeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Meslek Yüksekokulu'nda elektrikli araçlar için yeni şarj üniteleri hizmete aldı. Kurulan altyapı, akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanımına sunuldu.

yerleşkelere dağılım

merkez yerleşke ve teknik detaylar

Üniversite bünyesinde kurulan sistemde 17 alternatif akım (AC) ve 2 doğru akım (DC) olmak üzere toplam 19 şarj ünitesi yer alıyor. Merkez yerleşkede Rektörlük Otoparkı, Tıp Fakültesi yanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Otoparkı, İlahiyat Fakültesi yanı ve stadyum olmak üzere beş noktada ikişer adet 22 kilovatlık AC şarj ünitesi konumlandırıldı.

Camii karşısındaki otoparkta bir adet 120 kilovatlık DC şarj ünitesi devreye alınırken, Mühendislik Fakültesi'ne iki adet 22 kilovat AC ve bir adet 120 kilovat DC ünite yerleştirildi.

safranbolu, tobb myo ve eskipazar

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nde iki adet, TOBB Meslek Yüksekokulu ile Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda ise birer adet 22 kilovatlık AC şarj ünitesi kuruldu. Üniversitenin farklı yerleşkelerine yayılmış bu altyapı, kampüs içindeki erişimi artırmayı hedefliyor.

kullanım ve erişim

Şarj hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, iOS ve Android cihazlara indirilebilen Tripy Charge mobil uygulaması üzerinden istasyonlara erişebiliyor ve hizmetlere kolaylıkla yönlenebiliyor. Üniversite yetkilileri, altyapının çevre dostu ulaşım seçeneklerini desteklemeye ve kampüste elektrikli araç kullanımını teşvik etmeye yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Kurulumla birlikte kampüs içi ulaşımda şarj erişiminin artması, elektrikli araç kullanıcılarına zaman tasarrufu ve pratiklik sağlarken, KBÜ'nün sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusundaki yatırımlarını da somutlaştırıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS HEDEFLERİ KAPSAMINDA 10 FARKLI NOKTADA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KURDU.