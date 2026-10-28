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Karabük valiliği yakınında motosiklet devrildi; sürücü metrelerce sürüklendi

Karabük'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi; metrelerce sürüklenen sürücü sağlık ekiplerince müdahale edilip Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük valiliği yakınında motosiklet devrildi; sürücü metrelerce sürüklendi

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Karabük'te, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde bulunan Karabük Valiliği yakınlarında bir motosiklet kazası meydana geldi. Olayda metrelerce sürüklenen sürücünün yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Karabük istikametine seyreden Erkan A. (27) idaresindeki 78 ABV 848 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası sürücü olay yerinde uzun bir mesafe boyunca sürüklendi.

Kaza anı ve müdahale:

Çevredeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı sürücü daha sonra götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; ekiplerin ilk müdahalesi ve nakil işlemi yetkililerce koordine edildi.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından olay yerinde ve çevrede ilk incelemeler başlatıldı. Kaza nedeninin tespiti ve diğer detayların belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

KARABÜK’TE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU METRELERCE SÜRÜKLENEN SÜRÜCÜ...

KARABÜK’TE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU METRELERCE SÜRÜKLENEN SÜRÜCÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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