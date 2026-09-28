Karabük ve Atyrau'dan ortak tezli yüksek lisans adımı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Kazakistan Kh. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi arasında mühendislik alanında çift diploma imkânı sunacak ortak tezli yüksek lisans programı için protokol imzalandı. Anlaşma, iki üniversite arasında lisansüstü düzeyde akademik ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

protokolün kapsamı:

Protokol, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Kh. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salamat Idrissov tarafından imzalandı. Program, Karabük Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Kh. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü iş birliğinde yürütülecek.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü koordinasyonunda uygulanacak bu yapı ile öğrenciler iki üniversitenin ortak müfredatı kapsamında eğitim alacak ve programı tamamladıktan sonra her iki yükseköğretim kurumunun onayını taşıyan çift diploma almaya hak kazanacaklar.

tören, katılımcılar ve hedefler:

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşme ve imza töreninde, taraflar mevcut iş birliklerini değerlendirip yeni akademik çalışma alanlarını gündeme getirdi. Tören öncesinde Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleşen askeri tatbikat sırasında yaşamını yitiren 14 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Prof. Dr. Salamat Idrissov aracılığıyla Kazakistan halkına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Taraflar, iş birliğinin iki üniversitenin bilimsel potansiyelini güçlendireceğini ve ortak araştırmalar için yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı. Anlaşma beş yıl süreyle geçerli olup, bu dönem içinde mühendislik alanında ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve Türkiye ile Kazakistan arasındaki yükseköğretim ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Prof. Dr. Salamat Idrissov, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Fındık, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Kutucu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Polat ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur katıldı. Program, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE KAZAKİSTAN KH. DOSMUKHAMEDOV ATYRAU ÜNİVERSİTESİ ARASINDA MÜHENDİSLİK ALANINDA ÇİFT DİPLOMA İMKANI SUNACAK ULUSLARARASI ORTAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI.