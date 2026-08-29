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Karabük’e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

130. DHY Kurası kapsamında Karabük’e tahsis edilen 8 uzman ve 69 tabipten oluşan toplam 77 hekim kadrosu, merkez ve ilçelere dağıtılacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karabük’e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

Karabük’e 77 yeni hekim kadrosu

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Karabük iline toplam 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Bu kadroların 8’i uzman tabip, 69’u tabip olarak belirlendi. Tahsis edilen kadroların merkez ve ilçelerdeki sağlık hizmetlerine güç katması bekleniyor.

uzman tabip dağılımı:

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi için birer olmak üzere geriatri, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, nükleer tıp, acil tıp ile deri ve zührevi hastalıkları branşlarında uzman tabip kadroları ayrıldı. Ayrıca Safranbolu Devlet Hastanesi'ne fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı kadrosu tahsis edildi. Bu uzmanlık dağılımı, hem yataklı tedavi hem de poliklinik branşlarında hizmet çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

tabip kadrolarının dağılımı:

Tahsis edilen 69 tabip kadrosu, il merkezi ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına paylaştırıldı. Dağılım ayrıntıları şöyle: Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 27 tabip, Safranbolu Devlet Hastanesi 10 tabip, Yenice İlçe Devlet Hastanesi 7 tabip, Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi 5 tabip, Eflani İlçe Devlet Hastanesi 4 tabip şeklinde planlandı. Kalan tabip kadroları ise toplum sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri istasyonları ve ambulans servisi komuta kontrol merkezinde görevlendirilmek üzere ayrıldı.

siyasilerin değerlendirmesi:

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yeni kadroların Karabük’ün sağlık alanındaki insan kaynağını önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı. Şahin, 'Karabük’ümüzün sağlık altyapısını yatırımlarımızla güçlendirirken sağlık hizmetlerinin temel unsuru olan hekim kadromuzu da büyütüyoruz. Son DHY Kurası kapsamında tahsis edilen 8 uzman tabip ve 69 tabip olmak üzere toplam 77 yeni hekim kadrosu, merkezimizden ilçelerimize kadar sağlık hizmetlerimize önemli bir güç katacaktır' dedi.

Şahin ayrıca ihtiyaçların yakından takip edileceğini belirterek, Karabük’ün taleplerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti ve yeni kadroların Karabük’e ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEM ŞAHİN, YENİ KADROLARIN KARABÜK’ÜN...

AK PARTİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEM ŞAHİN, YENİ KADROLARIN KARABÜK’ÜN SAĞLIK ALANINDAKİ İNSAN KAYNAĞINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GÜÇLENDİRECEĞİNİ BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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