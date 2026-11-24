operasyon kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik 17 ayrı işlem olarak yürütüldü.

Bu süreçte şüphelilerden 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu suçlarından aranan 3 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 365 sentetik ecza hap, 187 parça peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 56 gram bonzai, 20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı yer aldı.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

KARABÜK'TE 17 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 26 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIRKEN, 7 KİŞİ TUTUKLANDI.