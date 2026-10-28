Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,5665 +0,37%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.530,71 +0,04%
EUR/USD 1,1159 +0,26%
Brent Petrol 110,61 +1,10%
--°

Karabük'te 177 projeyle 37,1 milyar liralık yatırımların koordinasyonu güçlendirildi

Karabük İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kentte yürütülen 177 projenin 37,1 milyar liralık bütçesi, harcama tutarları ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Karabük'te 177 projeyle 37,1 milyar liralık yatırımların koordinasyonu güçlendirildi

Vali Oktay Çağatay başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Karabük Valiliği 3 Nisan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı, il genelindeki yatırımların izlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların ve kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

toplantının amacı ve gündemi:

Vali Oktay Çağatay açılış konuşmasında, toplantının temel amacının 2026 yılı üçüncü döneminde il genelinde yürütülen yatırımların mevcut durumunun değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususların belirlenmesi ve projelerin yerel ile bölgesel kalkınmaya katkılarının ele alınması olduğunu vurguladı. Toplantı, yatırımcı kuruluşların projelere ilişkin sunumları ile devam etti ve projelerle ilgili sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

projelerin dağılımı ve maliyeti:

Vali Çağatay, Karabük'te 2026 yılı içinde toplam 177 proje ve iş yürütüldüğünü belirtti. Bu projeler sektörlere göre şu şekilde dağılıyor: ulaştırma ve haberleşme 20, eğitim 24, turizm 2, tarım 80, enerji 4, sağlık 9, konut 1, imalat 8 ve diğer kamu hizmetleri 29.

Yürütülen projelerin toplam bedeli 37 milyar 123 milyon 643 bin TL olarak açıklandı. Projeler için önceki yıllarda yapılan harcama 3 milyar 520 milyon 235 bin TL olurken, 2026 yılının üçüncü dönemi sonu itibarıyla harcama tutarı 4 milyar 409 milyon 477 bin TL şeklinde kaydedildi. Ayrıca projelerin 2026 yılı toplam ödeneği 7 milyar 858 milyon 972 bin TL olarak bildirildi.

gerçekleşme oranları ve değerlendirmeler:

İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre yatırımların nakdi gerçekleşme oranı %21,36, fiziki gerçekleşme oranı ise %40,28 olarak raporlandı. Toplantıda bu oranların artırılmasına yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kaynak kullanımının etkinleştirilmesi ve proje uygulama süreçlerindeki aksaklıkların giderilmesine dair çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların sunumları ve katılımcıların değerlendirmeleri sonrasında, mevcut durumun raporlanması ve tespit edilen koordinasyon ihtiyaçlarının ilgili birimlere iletilmesiyle sona erdi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YATIRIMLARINI İZLEMEK, ÇALIŞMALAR ARASINDA KOORDİNASYONU SAĞLAMAK VE...

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YATIRIMLARINI İZLEMEK, ÇALIŞMALAR ARASINDA KOORDİNASYONU SAĞLAMAK VE İL GENELİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN ETKİN BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN İL KOORDİNASYON KURULU’NUN 2026 YILI 3. DÖNEM TOPLANTISI, KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da osb ve teknoloji bölgesi istihdamı 18 bini aştı
images

Garanti BBVA'nın 9 aylık kârı 98,2 milyar TL; sürdürülebilir finansmana vurgu ya...
images

Tır sürücülerinin eylemi sınır kapılarında ticareti kilitledi
images

Sınırda bekleyen tır şoförleri vize ve oturum uygulamalarına tepki gösterdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

Trafik kazasında şehit düşen polis Tayfun Akalan'ın babaevine acı haber ulaştı

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş