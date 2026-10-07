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Karabük'te 5 adreste eş zamanlı operasyon: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karabük'te jandarma ekiplerinin 5 ayrı faaliyette ele geçirdiği 100 sentetik ecza hapı ve 7 amfetaminli peçete sonrası 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te 5 adreste eş zamanlı operasyon: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karabük'te jandarma operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezinde düzenledikleri beş ayrı faaliyette çok sayıda uyuşturucu unsuru ele geçirdi. Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında işlem başlatıldı ve şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, şehir merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 5 ayrı faaliyette; 10 şahsın üzerinde, eşyalarında, araçlarında, iş yerlerinde ve ikamet adreslerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda elde edilen bulgular, soruşturmanın yönünü belirlemede kullanıldı.

ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Aramalarda 100 adet sentetik ecza hapı, 7 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet dedektör ele geçirildi. Ayrıca 1 adet cep telefonu incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK&#039;TE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN 5 AYRI FAALİYETTE 100 ADET SENTETİK ECZA HAPI VE 7 ADET...

KARABÜK'TE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN 5 AYRI FAALİYETTE 100 ADET SENTETİK ECZA HAPI VE 7 ADET AMFETAMİN EMDİRİLMİŞ PEÇETE ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 10 ŞÜPHELİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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