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Karabük’te 8 kasım direnişi 32. yılında KARDEMİR dayanışmasıyla anılıyor

Yunus Değirmenci, KARDEMİR’in kapatılmasına karşı verilen 8 Kasım mücadelesinin 32. yıl dönümünde Karabük’teki dayanışma ve emeği andı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karabük’te 8 kasım direnişi 32. yılında KARDEMİR dayanışmasıyla anılıyor

Değirmenci 8 Kasım direnişinin 32. yılını andı:

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR’in kapatılmasına karşı Karabük’te verilen 8 Kasım mücadelesinin 32. yıl dönümünde bir açıklama yaptı. Değirmenci, 8 Kasım direnişinin emeğin kararlılığını ve sendikal dayanışmanın gücünü gösteren tarihi bir mücadele olduğunu vurguladı.

direnişin anlamı:

Değirmenci, bazı günlerin bir şehrin hafızasına, emekçilerin yüreğine ve sendikal mücadelenin tarihine kazındığını ifade ederek 8 Kasım’ın Karabük ve KARDEMİR emekçilerinin ‘KARDEMİR kapatılamaz, Karabük karartılamaz’ diyerek ayağa kalktığı gün olduğunu söyledi. O gün ortaya konan ortak iradeyi saygı ve minnetle andı.

ortak mücadele ve liderlerin rolü:

Değirmenci, 32 yıl önce KARDEMİR’in kapatılmasının gündeme geldiği dönemde Özçelik-İş’in emekçiler, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve Karabük halkıyla ortak bir irade ortaya koyduğunu, bu dayanışmanın Karabük’ü ve KARDEMİR’i karanlıktan aydınlığa taşıdığını belirtti. HAK-İŞ ve Özçelik-İş öncülüğünde büyüyen mücadelenin, kapıya vurulmak istenen kilidin kırılmasına yol açtığını kaydetti.

bugün için değerlendirme:

Değirmenci, merhum efsane genel başkanları Metin Türker ve Necati Çelik ile yol arkadaşlarının kararlı duruşunun, KARDEMİR emekçilerinin cesaretinin ve Karabük halkının dayanışmasının 8 Kasım mücadelesinin sendikal tarihimize altın harflerle yazılmasını sağladığını ifade etti. KARDEMİR’in bugün üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke sanayisine katkı sunmaya devam etmesinin, o ortak mücadelenin önemini tekrar gösterdiğini belirtti.

Özçelik-İş’in dün olduğu gibi bugün de üyelerinin hak ve menfaatlerini savunmayı sürdürdüğünü, örgütlü işyerlerinin gelişmesi ve üretimin güçlenmesi için sorumluluk almaya devam ettiklerini söyleyen Değirmenci, açıklamasının sonunda 8 Kasım direnişinin 32. yıl dönümünde katkı sunanlara teşekkür ederek hayatını kaybedenleri rahmetle, mücadeleye emek verenleri saygıyla andığını ve KARDEMİR’de alın teriyle üretimi sürdüren emekçileri sevgiyle selamladığını bildirdi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI YUNUS...

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI YUNUS DEĞİRMENCİ, KARDEMİR’İN KAPATILMASINA KARŞI KARABÜK’TE VERİLEN 8 KASIM MÜCADELESİNİN 32. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR AÇIKLAMA YAPTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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