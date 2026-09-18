Karabük'te ahiliğin geleneği mehter marşı eşliğinde yeniden canlandı

Ahilik Haftası kutlamaları mehter ile başladı

Karabük'te düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri, kent merkezinde mehter marşlarının seslendirilmesiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Yenişehir Atatürk Anıtı önünden başlayıp Kemal Güneş Caddesi'ne kadar süren bir yürüyüşle başladı; yürüyüş boyunca Karabük Belediyesi Mehteran Takımı çeşitli marşlar icra etti.

Yürüyüşe katılanlar ve törenin akışı:

Yürüyüşe, Karabük Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Kemal Güneş Caddesi'nde sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törene ayrıca AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile daha geniş bir halk katılımı da eşlik etti.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Ardından milletvekili Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç sırasıyla konuşarak ahilik kurumunun tarihî ve ahlaki önemine vurgu yaptı.

siyasi konuşmalar ve ahiliğin vurgusu:

Cem Şahin, konuşmasında Ahilik kültürünün Ahi Evran tarafından kurumsallaştırıldığını belirterek ticaret ve ahlak ilişkisine dikkat çekti. Şahin, ahiliğin bu topraklara ekilen ve günümüze kadar yeşermiş bir değer olduğunu ifade etti. Ali Keskinkılıç ise ahiliğin, dürüstlük, dayanışma ve sosyal yardımlaşma temelleriyle bin yıl öncesinden günümüze ulaşan özgün bir örnek olduğunu söyledi.

Her iki konuşmada da ahiliğin sadece ticari kurallar değil, aynı zamanda toplumdaki dayanışma ve etik değerleri şekillendiren bir kurum olduğu vurgulandı.

Ödül töreni ve mehter performansı:

Tören kapsamında temsili bir şet kuşatma gösterisi yapıldı. Ardından Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Yılın Ahisi olarak seçilen Fatih Yüksel'e plaketini takdim etti. Yılın Kalfası İslam Yurttaş'a plaketini milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç verirken, Yılın Çırağı Rıdvan Savurat'a plaketini Başkan Özkan Çetinkaya sundu.

Plaket töreninin ardından Karabük Belediyesi Mehteran Takımı, "Ceddin Deden" ve "Genç Osman" gibi marşları seslendirerek etkinliğe son verdi. Kutlamalar, ahiliğin hem kültürel hem de toplumsal boyutlarına dikkat çekilerek tamamlandı.

Karabük’te Ahilik Haftası mehter takımıyla kutlandı