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Karabük'te ahilik haftası mehter marşlarıyla kutlandı

Karabük'te Ahilik Haftası, Yenişehir Atatürk Anıtı'ndan başlayan mehter yürüyüşü ve törenle kutlandı; protokol, esnaf ve vatandaşlar etkinlikte yer aldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te ahilik haftası mehter marşlarıyla kutlandı

Etkinlik yürüyüşle başladı:

Karabük'te Ahilik Haftası kutlaması, Yenişehir Atatürk Anıtı'ndan Kemal Güneş Caddesi'ne gerçekleştirilen mehter yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Karabük Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş Kemal Güneş Caddesi'nde sona erdi ve burada düzenlenen törene protokol ile vatandaşlar bir araya geldi.

Protokol konuşmaları:

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç konuştu. Milletvekili Şahin, "Ticaret kurallarını daha doğrusu ticareti İslami kurallarla hemhal etmiş, ahlakla buluşturmuş. İslami ticaret ahlakını bu topraklara ekmiş tabiri caizse. Bugün halen bu haftayı kutladığımıza göre geçmişten tevazu ettiğimiz en önemli özelliklerinden biri olan Ahiliği yaşatıyor olduğumuza göre, çok önemli bir fidan dikilmiş, yeşermiş ve bugün hala bu medeniyetin özelliklerinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Milletvekili Keskinkılıç ise, "Bugün dünyanın her tarafından ekonomik temeller üzerine kurulmuş meslek grupları vardır. Ama temelinde ahlak olan, ticaret olan, dürüstlük olan, sosyal yardımlaşma olan, dayanışma olan bir yapının bin yıl önce bu topraklarda vücut bulması dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan işlemdir" dedi.

Yılın ahisi ve mehter gösterisi:

Etkinlik kapsamında temsili şet kuşatma töreni de gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Demirbaş, Yılın Ahisi Fatih Yüksel'e plaketini verdi. Yılın Kalfası İslam Yurttaş'ın plaketini milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç verdi; Yılın Çırağı Rıdvan Savurat'ın plaketini ise Başkan Çetinkaya takdim etti. Plaket töreninin ardından Karabük Belediyesi Mehteran Takımı, "Ceddin Deden" ve "Genç Osman" gibi marşlarla dinleyicilere konser sundu ve kutlamalar tamamlandı.

KARABÜK’TE AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ, BELEDİYE MEHTER TAKIMI TARAFINDAN MEHTER MARŞLARININ...

KARABÜK’TE AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ, BELEDİYE MEHTER TAKIMI TARAFINDAN MEHTER MARŞLARININ SESLENDİRİLMESİYLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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