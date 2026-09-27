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Karabük'te apartman mazgalını söküp götüren kişi güvenlik kamerasında

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde motosikletle gelen kasklı bir kişi, apartman girişindeki demir mazgalı söküp çaldı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük'te apartman mazgalını söküp götüren kişi güvenlik kamerasında

Olayın görüntüleri:

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesindeki bir apartmanın önünde kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen kasklı bir şahsın bina girişindeki demir mazgalı söküp götürdüğü görüldü.

Güvenlik kameraları önce şüphelinin çevreyi kontrol edişini, ardından eğilip demir mazgalı yerinden sökmesini kaydetti. Şüpheli mazgalı eline aldıktan sonra tekrar motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

Şüphelinin davranışı ve kaçışı:

Görüntülerdeki kişi, kısa süre etrafı kolaçan ettikten sonra hızlı ve kararlı bir şekilde mazgalı sökerek eylemi gerçekleştirdi. Şüphelinin kasklı olması yüz hatlarının belirlenmesini zorlaştırıyor.

Olay anı kayıtlarda net bir şekilde görülürken, şüphelinin motosikletle hızla uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.

Polis çalışması:

Emniyet ekipleri olayın bildirilmesinin ardından güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin tespit edilip yakalanması için soruşturma başlattı.

Vatandaşlardan, benzer görüntüleri veya şüpheliyi tanıyanların emniyete bilgi vermesi istendi.

KARABÜK’TE BİR APARTMANIN GİRİŞİNDEKİ DEMİR MAZGALI SÖKEREK GÖTÜREN KASKLI ŞÜPHELİ, GÜVENLİK...

KARABÜK’TE BİR APARTMANIN GİRİŞİNDEKİ DEMİR MAZGALI SÖKEREK GÖTÜREN KASKLI ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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