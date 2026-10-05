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Karabük’te beş noktada eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin il merkezi ve Eskipazar'da düzenlediği beş operasyonda 11 şüpheli adliyeye sevk edildi; metamfetamin, sentetik hap, bandrolsüz tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük’te beş noktada eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi

operasyon detayları:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ile Eskipazar ilçesinde beş ayrı faaliyette arama yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında, iş yerinde ve ikametinde aramalar gerçekleştirildi.

Operasyonlar, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma ve tespitler doğrultusunda eş zamanlı biçimde yürütüldü. Aramalar sonucu ele geçirilenler olay yerinde kayıt altına alındı ve delil olarak muhafaza altına alındı.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Aramalarda 3 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 980 TL nakit para ile 1 parça uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Tütün ve tütün mamulleriyle ilgili bulgularda 18,7 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 10 bin 80 adet doldurulmuş kaçak sigara ve 12 adet filtreli makaron sarım makinesi tespit edildi. Ayrıca incelenmek üzere 2 adet cep telefonu el konuldu.

şüphelilerin durumu:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra tamamı adliyeye sevk edildi. Süreç, adli makamların yapacağı değerlendirme ve soruşturmanın devamı doğrultusunda ilerleyecek.

KARABÜK&#039;TE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 11 ŞÜPHELİ...

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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