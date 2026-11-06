Karabük'te çocuklara özel kış şenliği: Sanat Evi'nde oyun, yarışma ve sürprizler

Etkinlik detayları:

Karabük Belediyesi, 7 Kasım Cumartesi günü Sanat Evi'nde çocuklara yönelik bir kış şenliği düzenleyecek. Etkinlikte oyunlar, yarışmalar ve çeşitli sürprizler olacak; amaç çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmak.

Şenlik çerçevesinde çocuklar birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalarla keyifli vakit geçirirken, aileler de etkinliklere eşlik edebilecek ve çocukların programına ortak olabilecek.

Başkanın mesajı:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaz aylarında düzenlenen şenliğe gösterilen yoğun ilginin ardından çocuklar için yeni bir organizasyon hazırladıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyor, onların yüzünden tebessümün eksik olmadığı bir Karabük için çalışıyoruz. Yaz şenliğimizde yaşadığımız güzel birlikteliği şimdi kış şenliğimizle sürdürüyoruz. Evlatlarımızın oyunlarla, yarışmalarla ve sürprizlerle dolu bir gün geçirmelerini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini bu güzel buluşmaya davet ediyorum."

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLAR İÇİN KIŞ ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK.