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Karabük'te çocuklara özel kış şenliği: Sanat Evi'nde oyun, yarışma ve sürprizler

Karabük Belediyesi 7 Kasım Cumartesi Sanat Evi'nde çocuklar için oyun, yarışma ve sürprizlerle dolu bir kış şenliği düzenliyor; aileler de etkinliklere eşlik edebilecek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te çocuklara özel kış şenliği: Sanat Evi'nde oyun, yarışma ve sürprizler

Etkinlik detayları:

Karabük Belediyesi, 7 Kasım Cumartesi günü Sanat Evi'nde çocuklara yönelik bir kış şenliği düzenleyecek. Etkinlikte oyunlar, yarışmalar ve çeşitli sürprizler olacak; amaç çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmak.

Şenlik çerçevesinde çocuklar birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalarla keyifli vakit geçirirken, aileler de etkinliklere eşlik edebilecek ve çocukların programına ortak olabilecek.

Başkanın mesajı:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaz aylarında düzenlenen şenliğe gösterilen yoğun ilginin ardından çocuklar için yeni bir organizasyon hazırladıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyor, onların yüzünden tebessümün eksik olmadığı bir Karabük için çalışıyoruz. Yaz şenliğimizde yaşadığımız güzel birlikteliği şimdi kış şenliğimizle sürdürüyoruz. Evlatlarımızın oyunlarla, yarışmalarla ve sürprizlerle dolu bir gün geçirmelerini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini bu güzel buluşmaya davet ediyorum."

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLAR İÇİN KIŞ ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLAR İÇİN KIŞ ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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