Dolar 49,3189 +0,07%
Euro 55,1765 -0,16%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.685,53 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaçla çarpıştı

Karabük’te Safranbolu-Eflani Kırıklar mevkiinde ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü Sadi Işık (56), ekiplerce çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:43

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 21:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaçla çarpıştı

Karabük'te ağaca çarpan otomobilde sürücü kurtarıldı

Karabük’te Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil ağaca çarptı ve araç hurdaya döndü.

Kaza ve araçtaki durum:

Olay, saat 16.15 sıralarında gerçekleşti. Sadi Işık (56) yönetimindeki 78 SL 271 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Işık araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU-EFLANİ KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU-EFLANİ KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI. EKİPLER TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILAN SÜRÜCÜ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı
images

Konyaaltı'nda uçuruma yuvarlanan araç 2 kişiyi öldürdü, 4 kişi yaralandı
images

Karabük'te dinlenme tesisi çıkışındaki manevra zincirleme kazaya neden oldu, 3 y...
images

İnegöl girişinde zincirleme çarpışma: 9 aylık bebek dahil 10 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı

Nusaybin'de 12 şehit anıldı; terörsüz Türkiye hedefi vurgulandı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı