Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaçla çarpıştı

Karabük'te ağaca çarpan otomobilde sürücü kurtarıldı

Karabük’te Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil ağaca çarptı ve araç hurdaya döndü.

Kaza ve araçtaki durum:

Olay, saat 16.15 sıralarında gerçekleşti. Sadi Işık (56) yönetimindeki 78 SL 271 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Işık araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU-EFLANİ KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI. EKİPLER TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILAN SÜRÜCÜ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.