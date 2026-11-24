belediyenin sosyal destek ağı:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya döneminde kurulan Dost Eller Hayır Çarşısı ve aşevi, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dost Eller Hayır Çarşısı aracılığıyla gıda, giyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri temin edilirken, aşevi bünyesinde hazırlanan sıcak yemekler vatandaşlara dağıtılıyor. Her iki merkez de hayırsever katkılarıyla yürütülen dayanışma çalışmalarına ara yüz sağlıyor.

yardımların kapsamı:

Belediyenin sosyal yardım programları kapsamında bugüne kadar 6 bin 590 kişiye sıcak yemek, 8 bin 894 kişiye kumanya ve 577 kişiye giyecek yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelere toplam 40 ton kömür desteği sağlanırken, bin 500 öğrenciye eğitim desteği verildi. Bu sayılar, kentteki sosyal dayanışmanın boyutunu ortaya koyuyor.

bakım, temizlik ve barınma destekleri:

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik Evde Bakım Hizmeti ile 5 bin kişiye hizmet sunuldu. Belediye ekipleri tarafından 550 hanede ev temizliği yapılırken, 30 ailenin ev eşyası ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan kira desteği, ailelerin barınma giderlerine katkı sağladı.

Evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik uygulamalar çerçevesinde de 200 gence ücretsiz düğün salonu ile gelinlik ve damatlık desteği verildi; bu da sosyal yardım politikasının farklı ihtiyaç gruplarını kapsadığını gösteriyor.

başkanın mesajı ve çağrısı:

Özkan Çetinkaya sosyal belediyecilik çalışmalarını şöyle özetledi: "Bir şehrin gücü, birbirine uzanan ellerinde saklıdır. 2024 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyaç sahibi her hemşehrimizin yanında olmak için çalışıyoruz. Aynı yıl hizmete açtığımız Dost Eller Hayır Çarşımız ve aşevimizle dayanışmamızı güçlendirdik. Bir çocuğun umuduna, bir büyüğümüzün duasına, bir ailenin mutluluğuna ortak olduk. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu şehri yalnızca imar etmiyoruz, gönülleri de ihya ediyoruz"

Başkan Çetinkaya ayrıca hayırseverlere çağrıda bulunarak, "Dost Eller Hayır Çarşımız ve aşevimiz, hemşehrilerimizin desteklerini bekliyor. Yapılan her katkı, ihtiyaç sahibi bir ailemizin sofrasına, bir çocuğumuzun sevincine, bir büyüğümüzün duasına dönüşüyor. Karabük’te dayanışmayı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karabük Belediyesinin sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile Dost Eller Hayır Çarşısı ve aşevine katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, Bayır Mahalle Sosyal Yaşam Merkezine başvurabilecek.

KARABÜK BELEDİYE ÖZKAN ÇETİNKAYA’NIN GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN KURULAN DOST ELLER HAYIR ÇARŞISI VE AŞEVİ İLE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK VERİLİYOR.