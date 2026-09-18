Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Karabük'te geniş çaplı operasyon: dört kişi tutuklandı

Karabük Emniyeti'nin kent genelinde düzenlediği dört operasyonda farklı uyuşturucular ele geçirildi; dokuz şüpheliden dörtü tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te geniş çaplı operasyon: dört kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında kent genelinde dört ayrı operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Bunlar arasında 3 parça halinde 340 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, yaklaşık 2 kilo 536 gram bonzai üretilebilecek 26,95 gram sentetik kannabinoid, daralı 25,39 gram metamfetamin, daralı 40,1 gram esrar ve 60 adet sentetik ecza bulunuyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi adli makamlarla koordinasyon içinde sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü