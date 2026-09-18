Karabük'te geniş çaplı operasyon: dört kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında kent genelinde dört ayrı operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Bunlar arasında 3 parça halinde 340 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, yaklaşık 2 kilo 536 gram bonzai üretilebilecek 26,95 gram sentetik kannabinoid, daralı 25,39 gram metamfetamin, daralı 40,1 gram esrar ve 60 adet sentetik ecza bulunuyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi adli makamlarla koordinasyon içinde sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER