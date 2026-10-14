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Karabük'te gönüllülük ve tatbikatla afet bilinci güçlendirildi

AFAD öncülüğünde Karabük'te düzenlenen eğitim ve tatbikatlarla 485 kişiye ulaşıldı; öğrenciler, gönüllüler ve vatandaşlar afet farkındalığı kazandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te gönüllülük ve tatbikatla afet bilinci güçlendirildi

etkinliklerin amacı ve kapsamı:

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşları hazırlık konusunda bilinçlendirmek amacıyla bir dizi eğitim, tatbikat ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Programda hem gençlere hem de yetişkinlere yönelik uygulamalı çalışmalar yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Damla Gönüllülük Hareketi katılımcısı 45 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi ve arama kurtarma malzemeleri tanıtıldı.

okullarda uygulanan tatbikatlar ve eğitimler:

Belen Ortaokulu'nda 325 öğrenci ve okul çalışanı afet farkındalığı ile yangın farkındalığı eğitimlerine katıldı; eğitimlerin ardından deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde ise 416 öğrenci ve okul çalışanına afet farkındalığı eğitimi verildi ve tahliye tatbikatı uygulandı. Bu çalışmalar, öğrencilerin ve personelin acil durumlarda doğru davranış ve tahliye prosedürlerini pratiğe dökmelerini sağladı.

toplum bilgilendirmesi ve gönüllülük çağrısı:

Karabük Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen etkinlik alanında arama kurtarma malzemeleri sergilendi, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve gönüllülük faaliyetlerine katılım çağrısında bulunuldu. Etkinlik kapsamında toplam 485 kişiye ulaşılırken, halka ulaşarak afet hazırlığı ve doğru müdahale yöntemleri konusunda bilgi aktarılması hedeflendi.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gerçekleştirilen çalışmalarla afetlere hazırlıklı olmanın, doğru müdahale yöntemlerini öğrenmenin ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı ve benzer eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

ULUSLARARASI AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE, KARABÜK İL AFET VE ACİL DURUM...

ULUSLARARASI AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE, KARABÜK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) TARAFINDAN AFETLERE KARŞI TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI VE VATANDAŞLARIN AFETLERE HAZIRLIK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ EĞİTİM, TATBİKAT VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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