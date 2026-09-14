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Karabük’te ikinci büyük anaokulu Melike Yeşilyurt Anaokulu törenle açıldı

Karabük Belediyesi ve iş insanı katkısıyla Ergenekon Mahallesi'nde 590 m², 150 öğrenci kapasiteli Melike Yeşilyurt Anaokulu törenle açıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:06

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük’te ikinci büyük anaokulu Melike Yeşilyurt Anaokulu törenle açıldı

Melike Yeşilyurt Anaokulu törenle açıldı

Karabük’te iş insanının desteğiyle Karabük Belediyesi tarafından yaptırılan Melike Yeşilyurt Anaokulu, düzenlenen törenle hizmete girdi. Ergenekon Mahallesi’ndeki okulun açılış törenine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim altyapısında son durum:

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, kentte eğitim altyapısının önemli ölçüde tamamlandığını vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki altyapının genel olarak iyi durumda olduğunu belirten Çağatay, yapımı son aşamada olan bir veya iki eğitim tesisinin de hizmete alınmasıyla kentte tam gün eğitime geçmemiş okul kalmayacağını ifade etti. Vali Çağatay konuşmasında, "Bütün kamu hizmetlerinde zaten sağımıza, solumuza dönüyoruz, bakıyoruz ki belediye başkanı. Her zaman destek veriyor. Allah ondan razı olsun" sözleriyle belediye çalışmalarına dikkat çekti.

Belediyenin katkıları ve kapasite:

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, anaokulunu yaptıran iş insanı Osman Yeşilyurt'a teşekkür ederken, genç yaşta hayatını kaybeden torunu Melike Yeşilyurt'u rahmetle andı. Çetinkaya, okulun 590 metrekare alana kurulduğunu ve 150 öğrenci kapasiteli olduğunu belirtti; bu özellikleriyle tesisin kentin ikinci büyük anaokulu statüsünde olduğunu kaydetti.

Çetinkaya ayrıca Bahçelievler Mahallesi’nde benzer kapasitede başka bir anaokulunun yapımını tamamladıklarını ve yeni eğitim öğretim döneminde o tesisin de hizmete açılacağını söyledi. Karabük Belediyesi tarafından yapılan iki anaokulunun toplam 300 öğrenci kapasiteli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildiğini belirten Çetinkaya, Milli Eğitim ile yakın iş birliği içinde okul yer tahsisleri yaptıklarını aktardı. Başkan, belediye olarak bu yıl da okula ilk defa adım atan öğrencilere yönelik 5 bin 82 hoş geldin seti dağıtıldığını; ilk kalem, ilk defter ve benzeri ilk materyallerin belediye tarafından sağlandığını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise il genelindeki okullarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını, eğitim ortamlarının öğrencilere hazır hale getirildiğini ve Bakanlık tarafından ücretsiz gönderilen ders kitaplarının sıralara ulaştırıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından tören kurdele kesimiyle devam etti ve Melike Yeşilyurt Anaokulu’nun ilk ders zili çaldı. Protokol üyeleri sınıfları gezerek incelemelerde bulundu; tören sınıf ziyaretleriyle sona erdi.

KARABÜK&#039;TE İŞ İNSANI TARAFINDAN TORUNU ADINA YAPTIRILAN, 590 METREKARELİK ALANI VE 150 ÖĞRENCİ...

KARABÜK'TE İŞ İNSANI TARAFINDAN TORUNU ADINA YAPTIRILAN, 590 METREKARELİK ALANI VE 150 ÖĞRENCİ KAPASİTESİYLE KENTİN EN BÜYÜK İKİNCİ ANAOKULU OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN MELİKE YEŞİLYURT ANAOKULU DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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