Kaza anı ve araçların çarpışma sırası:

Karabük'ün Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki olay yeri inceleme aracı yola çıkan ata çarptı. Bu ilk çarpmanın ardından arkadan gelen 06 FFE 465 plakalı otomobil, inceleme aracına çarptı; aynı yönde ilerleyen 78 SB 444 plakalı otomobil de kazaya karışan araca çarparak zincirleme hasara yol açtı.

yaralılar ve müdahale:

Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

atın durumu:

Çarpmanın etkisiyle yere düşen atın, kısa süre sonra ayağa kalkarak bulunduğu yerden uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili yetkililerin bölgedeki çalışmaları ve gerekli kayıt işlemleri yapıldı.

KARABÜK’TE KARA YOLUNA ÇIKAN ATA OLAY YERİ İNCELEME ARACININ ÇARPMASININ ARDINDAN ARKADAN GELEN İKİ ARACIN DA KAZAYA KARIŞMASIYLA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.