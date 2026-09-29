Karabük'te kırmızı ışık ihlali kamyonla çarpışmaya yol açtı

Kaza ayrıntıları:

Karabük Demir Çelik Kavşağı'nda meydana gelen kazada, İ.Ö. yönetimindeki 78 AAB 376 plakalı otomobil, Safranbolu yönüne doğru seyir halindeyken iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. O sırada kavşaktan geçiş yapan O.D. idaresindeki 78 BN 600 plakalı kamyona çarpan otomobilde bulunan sürücü İ.Ö. ile yolcu İ.Y. yaralandı.

yaralıların müdahalesi ve hastane sevki:

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili jandarma ve sağlık ekiplerinden alınan ilk bilgiler, hastaneye sevk sırasında gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı yönünde.

trafik işlemleri ve uygulanan cezalar:

Kazaya neden olan sürücü İ.Ö.'nün sürücü belgesine trafik ekipleri tarafından 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca kırmızı ışık ihlali tespit edilmesi nedeniyle sürücüye 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve trafik ekipleri kavşakta gerekli tutanakları tuttu.

ARABÜK'TE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOMOBİLİN KAMYONA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULURKEN, 5 BİN TL TRAFİK İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.