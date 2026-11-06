Karabük’te kış erken geldi: Keltepe ve köyler beyaza büründü

Karabük’te yüksek kesimler karla kaplandı

Karabük’ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Soğuyan havayla birlikte özellikle yüksek rakımlı alanlarda kış manzaraları oluştu.

Keltepe’de erken sezon işareti:

Şehir merkezine uzak yüksek bölgelerde, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi gece boyunca süren yağışla beyaza büründü. Yeni sezona hazırlanan merkezde görülen kar, bölgeye kış atmosferi getirdi.

Ovacık ve köylerde beyaz örtü:

Ovacık ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı köylerde de kar etkili oldu. İlçeye bağlı Beydili köyü sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte beyazla kaplandı ve köy yollarında kış görünümü oluştu.

Görüntüler, bölgedeki kış hazırlıklarının başladığını gösterirken, kar yağışının yerel yaşam ve turizm sezonuna etkisi gözlemleniyor.

KARABÜK’ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE DOĞA BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.